Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/indeksy-860971225.html
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии
Основные фондовые индексы Европы в среду умеренно опускаются после выхода показателей инфляции в Великобритании, которая разогналась до рекордного уровня за... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:43+0300
2025-08-20T11:43+0300
экономика
рынок
торги
индексы
великобритания
европа
dax
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду умеренно опускаются после выхода показателей инфляции в Великобритании, которая разогналась до рекордного уровня за полтора года, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,27%, до 9 164,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 7 958,4 пункта, немецкий DAX - на 0,58%, до 24 294,02 пункта. Годовая инфляция в Британии по итогам июля достигла нового максимума с начала прошлого года - ускорившись до 3,8% с 3,6% месяцем ранее, что оказалось сильнее прогнозов аналитиков. "Инфляция в июле выросла немного больше, чем мы ожидали... В целом, мы придерживаемся нашего мнения о том, что учетная ставка регулятора вновь снизится в ноябре, признавая, при этом, что это не совсем решенный вопрос", - комментируют показатели аналитики агентства Блумберг Дэн Хэнсон и Ана Андраде (Dan Hanson и Ana Andrade). Ранее по итогам своего августовского заседания британский центробанк снизил учётную ставку до 4% с 4,25% годовых, также регулятор повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае. Также позднее в среду будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне за тот же период. Согласно предварительным данным Евростата, годовая инфляция в странах зоны евро по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%.
https://1prime.ru/20250820/yuan-860970765.html
великобритания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, великобритания, европа, dax, евростат
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Евростат
11:43 20.08.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии

Биржи Европы снижаются на фоне рекордной инфляции в Британии

© flickr.com / jam_90s%Лондонская фондовая биржа
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду умеренно опускаются после выхода показателей инфляции в Великобритании, которая разогналась до рекордного уровня за полтора года, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,27%, до 9 164,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 7 958,4 пункта, немецкий DAX - на 0,58%, до 24 294,02 пункта.
Годовая инфляция в Британии по итогам июля достигла нового максимума с начала прошлого года - ускорившись до 3,8% с 3,6% месяцем ранее, что оказалось сильнее прогнозов аналитиков.
"Инфляция в июле выросла немного больше, чем мы ожидали... В целом, мы придерживаемся нашего мнения о том, что учетная ставка регулятора вновь снизится в ноябре, признавая, при этом, что это не совсем решенный вопрос", - комментируют показатели аналитики агентства Блумберг Дэн Хэнсон и Ана Андраде (Dan Hanson и Ana Andrade).
Ранее по итогам своего августовского заседания британский центробанк снизил учётную ставку до 4% с 4,25% годовых, также регулятор повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае.
Также позднее в среду будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне за тот же период. Согласно предварительным данным Евростата, годовая инфляция в странах зоны евро по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%.
Китайский юань и доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Рубль в первые часы торгов среды вышел в плюс к юаню на Московской бирже
11:34
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАDAXЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала