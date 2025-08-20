https://1prime.ru/20250820/indeksy-860971225.html
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии
Основные фондовые индексы Европы в среду умеренно опускаются после выхода показателей инфляции в Великобритании, которая разогналась до рекордного уровня за... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:43+0300
2025-08-20T11:43+0300
2025-08-20T11:43+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду умеренно опускаются после выхода показателей инфляции в Великобритании, которая разогналась до рекордного уровня за полтора года, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,27%, до 9 164,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,26%, до 7 958,4 пункта, немецкий DAX - на 0,58%, до 24 294,02 пункта. Годовая инфляция в Британии по итогам июля достигла нового максимума с начала прошлого года - ускорившись до 3,8% с 3,6% месяцем ранее, что оказалось сильнее прогнозов аналитиков. "Инфляция в июле выросла немного больше, чем мы ожидали... В целом, мы придерживаемся нашего мнения о том, что учетная ставка регулятора вновь снизится в ноябре, признавая, при этом, что это не совсем решенный вопрос", - комментируют показатели аналитики агентства Блумберг Дэн Хэнсон и Ана Андраде (Dan Hanson и Ana Andrade). Ранее по итогам своего августовского заседания британский центробанк снизил учётную ставку до 4% с 4,25% годовых, также регулятор повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае. Также позднее в среду будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне за тот же период. Согласно предварительным данным Евростата, годовая инфляция в странах зоны евро по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%.
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии
Биржи Европы снижаются на фоне рекордной инфляции в Британии
