Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду
Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду
Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли после решения китайского ЦБ по ставке, при этом японский Nikkei... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:56+0300
2025-08-20T12:56+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
китай
сша
nikkei 225
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли после решения китайского ЦБ по ставке, при этом японский Nikkei 225 упал на 1,5% на фоне слабой статистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,04% - до 3 766,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,81%, до 2 362,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,17%, до 25 165,94 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,68%ь - до 3 130,09 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 вырос на 0,25% - до 8 918 пунктов, японский Nikkei 225 сократился на 1,51% - до 42 888,55 пункта. В ходе торгов Shanghai Composite поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. Ранее в среду Народный банк Китая решил сохранить ключевую ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,5%. Оба решения совпали с прогнозами. Слабая торговая статистика при этом оказала давление на японский биржевой индекс. Так, экспорт Японии в июле снизился на 2,6% в годовом выражении при прогнозе уменьшения на 2,1%. Это самое сильное годовое падение с февраля 2021 года, следует из данных таможни. В том числе экспорт Японии в США сократился на 10,1% к июлю прошлого года, в Китай – на 3,5%. При этом на США пришлось в общей сложности 18,5% экспорта Японии, на Китай – 17,1%. Совокупный импорт Японии упал на 7,5% в годовом выражении при прогнозе снижения на 10,4%. Сдержать индексы АТР могло снижение техсектора в США. Во вторник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, сократился на 1,46%.
https://1prime.ru/20250820/indeksy-860971225.html
япония
китай
сша
рынок, торги, индексы, япония, китай, сша, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, США, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite
12:56 20.08.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду

Индексы АТР преимущественно выросли после решения ЦБ Китая по ставке

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли после решения китайского ЦБ по ставке, при этом японский Nikkei 225 упал на 1,5% на фоне слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,04% - до 3 766,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,81%, до 2 362,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,17%, до 25 165,94 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,68%ь - до 3 130,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25% - до 8 918 пунктов, японский Nikkei 225 сократился на 1,51% - до 42 888,55 пункта.
В ходе торгов Shanghai Composite поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года.
Ранее в среду Народный банк Китая решил сохранить ключевую ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,5%. Оба решения совпали с прогнозами.
Слабая торговая статистика при этом оказала давление на японский биржевой индекс. Так, экспорт Японии в июле снизился на 2,6% в годовом выражении при прогнозе уменьшения на 2,1%. Это самое сильное годовое падение с февраля 2021 года, следует из данных таможни.
В том числе экспорт Японии в США сократился на 10,1% к июлю прошлого года, в Китай – на 3,5%. При этом на США пришлось в общей сложности 18,5% экспорта Японии, на Китай – 17,1%. Совокупный импорт Японии упал на 7,5% в годовом выражении при прогнозе снижения на 10,4%.
Сдержать индексы АТР могло снижение техсектора в США. Во вторник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, сократился на 1,46%.
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Фондовые индексы Европы снижаются на данных об инфляции в Британии
11:43
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯКИТАЙСШАNikkei 225Shenzhen CompositeHang Seng IndexNasdaq Composite
 
 
