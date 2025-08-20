https://1prime.ru/20250820/indeksy-860976681.html

Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно выросли после решения китайского ЦБ по ставке, при этом японский Nikkei 225 упал на 1,5% на фоне слабой статистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,04% - до 3 766,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,81%, до 2 362,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,17%, до 25 165,94 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,68%ь - до 3 130,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25% - до 8 918 пунктов, японский Nikkei 225 сократился на 1,51% - до 42 888,55 пункта. В ходе торгов Shanghai Composite поднимался до самого высокого уровня с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. Ранее в среду Народный банк Китая решил сохранить ключевую ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,5%. Оба решения совпали с прогнозами. Слабая торговая статистика при этом оказала давление на японский биржевой индекс. Так, экспорт Японии в июле снизился на 2,6% в годовом выражении при прогнозе уменьшения на 2,1%. Это самое сильное годовое падение с февраля 2021 года, следует из данных таможни. В том числе экспорт Японии в США сократился на 10,1% к июлю прошлого года, в Китай – на 3,5%. При этом на США пришлось в общей сложности 18,5% экспорта Японии, на Китай – 17,1%. Совокупный импорт Японии упал на 7,5% в годовом выражении при прогнозе снижения на 10,4%. Сдержать индексы АТР могло снижение техсектора в США. Во вторник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, сократился на 1,46%.

