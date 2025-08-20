Фондовые индексы США в основном снижаются

https://1prime.ru/20250820/indeksy-860991441.html
2025-08-20T16:55+0300
2025-08-20T16:55+0300
2025-08-20T16:55+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,13%, до 44 981,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,87%, до 21 130,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 6 393,88 пункта. Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора. Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики ждут, что глава центробанка подаст более "голубиные" сигналы относительно денежно-кредитной политики. "Мы ожидаем, что в этом году в Джексон-Хоуле Пауэллу предоставится возможность вновь одобрить смягчение денежно-кредитной политики", - цитирует канал CNBC руководителя группы BlueBay U.S. Fixed Income в RBC Global Asset Management Анджея Скибу (Andrzej Skiba). Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции крупного американского ритейлера Target дешевеют на 8,5%. Компания сообщила, что совет директоров выбрал Майкла Фидделке (Michael Fiddelke), директора по производственным вопросам, на пост главы Target. Компания также сообщила о снижении продаж по итогам второго квартала на 0,9% в годовом выражении.
Биржи США снижаются перед публикацией протокола заседания ФРС
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,13%, до 44 981,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,87%, до 21 130,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 6 393,88 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора.
Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики ждут, что глава центробанка подаст более "голубиные" сигналы относительно денежно-кредитной политики.
"Мы ожидаем, что в этом году в Джексон-Хоуле Пауэллу предоставится возможность вновь одобрить смягчение денежно-кредитной политики", - цитирует канал CNBC руководителя группы BlueBay U.S. Fixed Income в RBC Global Asset Management Анджея Скибу (Andrzej Skiba).
Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции крупного американского ритейлера Target дешевеют на 8,5%. Компания сообщила, что совет директоров выбрал Майкла Фидделке (Michael Fiddelke), директора по производственным вопросам, на пост главы Target. Компания также сообщила о снижении продаж по итогам второго квартала на 0,9% в годовом выражении.
