Годовая инфляция в Великобритании ускорилась по итогам июля

2025-08-20T09:11+0300

2025-08-20T09:11+0300

2025-08-20T09:50+0300

экономика

великобритания

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 3,8% с 3,6% месяцем ранее, что стало новым самым высоким значением на конец января 2024 года, тогда показатель достигал 4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За июль индекс потребительских цен вырос на 0,1% после роста на 0,3% месяцем ранее.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,7% и месячную дефляцию в 0,1%.Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении вырос до 4,2% с уровня 4,1% месяцем ранее. В июле цены по этому индексу показали нулевую динамику после роста на 0,3% в июне.Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) ускорилась до 3,8% с 3,7%, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,7%.На ускорение годового показателя в том числе повлияли цены на рестораны и отели, которые увеличились на 3,4% в годовом выражении после роста месяцем ранее на 2,6%. При этом цены на транспорт поднялись на 3,2% (за июнь их рост составил 1,7%), а на продовольствие и безалкогольные напитки выросли до 4,9% по сравнению с 4,5% по итогам предыдущего месяца.Рост цен на товары ускорился в годовом выражении до 2,7% после увеличения на 2,4% месяцем ранее, а на услуги - до 5% после их увеличения на 4,7% по итогам июня.

