https://1prime.ru/20250820/isk-860975844.html

"АльфаСтрахование" подало иск к ABH Holdings на 5,4 миллиарда рублей

"АльфаСтрахование" подало иск к ABH Holdings на 5,4 миллиарда рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ

"АльфаСтрахование" подало иск к ABH Holdings на 5,4 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T12:46+0300

2025-08-20T12:46+0300

2025-08-20T12:46+0300

бизнес

финансы

россия

альфастрахование

альфа-банк

abh holdings

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 19 августа и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком. Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень российских экономически значимых организаций ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.

https://1prime.ru/20250819/shtraf-860898050.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, альфастрахование, альфа-банк, abh holdings