"АльфаСтрахование" подало иск к ABH Holdings на 5,4 миллиарда рублей - 20.08.2025
"АльфаСтрахование" подало иск к ABH Holdings на 5,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 19 августа и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком. Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень российских экономически значимых организаций ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
12:46 20.08.2025
 
"АльфаСтрахование" подало иск к ABH Holdings на 5,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 августа и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.
По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком.
Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень российских экономически значимых организаций ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг".
В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
