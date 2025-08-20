Япония в июле увеличила импорт из России на 90,2%

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-20T03:59+0300
2025-08-20T03:59+0300
ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Общий импорт Японии из России в июле этого года вырос на 90,2% в годовом выражении, в том числе за счет резкого увеличения импорта угля, СПГ и овощей, но экспорт в РФ в отчетный период практически не увеличился, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны. Так, импорт российского СПГ вырос на 372% по сравнению с июлем 2024 года, а угля - на 286,4%. В то же время Япония снизила импорт из России продукции из стали и железа (на 96,4%), цветных металлов (на 35,2%), медицинских изделий (на 50%). В июле этого года Япония импортировала на 1619,3% больше овощей, чем в аналогичном месяце годом ранее, а рыбы и рыбной продукции - на 16,6%. Вместе с этим импорт российского зерна в отчетный период просел на 91,6% в годовом выражении. Общий объем импорта Японии из РФ в июле вырос на 90,2% и составил 68,6 миллиарда иен (464,15 миллиона долларов). Экспорт за аналогичный период вырос же лишь на 0,1% и составил 34,64 миллиарда иен (234,38 миллиона долларов). В частности, в июле этого года Япония экспортировала в Россию на 132,7% больше бумаги и бумажных изделий, а также на 27,8% больше медицинских изделий. В то же время экспорт автомобилей в Россию упал на 19,2%, мотоциклов - на 75%, а запчастей для автомобилей и мотоциклов - на 9,6%.
03:59 20.08.2025
 
ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Общий импорт Японии из России в июле этого года вырос на 90,2% в годовом выражении, в том числе за счет резкого увеличения импорта угля, СПГ и овощей, но экспорт в РФ в отчетный период практически не увеличился, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в среду министерством финансов страны.
Так, импорт российского СПГ вырос на 372% по сравнению с июлем 2024 года, а угля - на 286,4%. В то же время Япония снизила импорт из России продукции из стали и железа (на 96,4%), цветных металлов (на 35,2%), медицинских изделий (на 50%).
В июле этого года Япония импортировала на 1619,3% больше овощей, чем в аналогичном месяце годом ранее, а рыбы и рыбной продукции - на 16,6%. Вместе с этим импорт российского зерна в отчетный период просел на 91,6% в годовом выражении.
Общий объем импорта Японии из РФ в июле вырос на 90,2% и составил 68,6 миллиарда иен (464,15 миллиона долларов). Экспорт за аналогичный период вырос же лишь на 0,1% и составил 34,64 миллиарда иен (234,38 миллиона долларов).
В частности, в июле этого года Япония экспортировала в Россию на 132,7% больше бумаги и бумажных изделий, а также на 27,8% больше медицинских изделий.
В то же время экспорт автомобилей в Россию упал на 19,2%, мотоциклов - на 75%, а запчастей для автомобилей и мотоциклов - на 9,6%.
 
