На Камчатке установили карантин из-за опасного карантинного объекта - 20.08.2025
На Камчатке установили карантин из-за опасного карантинного объекта
2025-08-20T04:51+0300
2025-08-20T04:51+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора установило карантинный режим на территории Камчатского края из-за обнаружения опасного карантинного объекта - амброзии полыннолистной. "Приказом Приморского межрегионального управления Россельхознадзора от 15 августа 2025 года на территории Камчатского края установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)", - сообщили журналистам в ведомстве. Карантинная зона общей площадью 30,3 гектара установлена вдоль дорожного откоса на участке автомобильной дороги "Автодорога Садовое кольцо" в Елизовском муниципальном округе. "Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии Камчатского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "НЦБРСП"", - уточнили в управлении. Специалисты отмечают, что амброзия полыннолистная опасна как сильный аллерген для человека и наносит значительный вред сельскому хозяйству. "Амброзия полыннолистная опасна прежде всего как сильный аллерген для человека, вызывающий поллиноз. Кроме того, она наносит вред сельскому хозяйству, истощая почву и конкурируя с культурными растениями", – предупредили в Россельхознадзоре. Ранее очаги этого опасного растения на территории Камчатского края не выявлялись. Приморским межрегиональным управлением уже разработана программа по локализации и ликвидации популяции карантинного объекта.
04:51 20.08.2025
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора установило карантинный режим на территории Камчатского края из-за обнаружения опасного карантинного объекта - амброзии полыннолистной.
"Приказом Приморского межрегионального управления Россельхознадзора от 15 августа 2025 года на территории Камчатского края установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)", - сообщили журналистам в ведомстве.
Карантинная зона общей площадью 30,3 гектара установлена вдоль дорожного откоса на участке автомобильной дороги "Автодорога Садовое кольцо" в Елизовском муниципальном округе. "Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии Камчатского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "НЦБРСП"", - уточнили в управлении.
Специалисты отмечают, что амброзия полыннолистная опасна как сильный аллерген для человека и наносит значительный вред сельскому хозяйству. "Амброзия полыннолистная опасна прежде всего как сильный аллерген для человека, вызывающий поллиноз. Кроме того, она наносит вред сельскому хозяйству, истощая почву и конкурируя с культурными растениями", – предупредили в Россельхознадзоре.
Ранее очаги этого опасного растения на территории Камчатского края не выявлялись. Приморским межрегиональным управлением уже разработана программа по локализации и ликвидации популяции карантинного объекта.
 
Заголовок открываемого материала