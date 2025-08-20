https://1prime.ru/20250820/kamchatka-860953819.html

На Камчатке установили карантин из-за опасного карантинного объекта

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора установило карантинный режим на территории Камчатского края из-за обнаружения опасного карантинного объекта - амброзии полыннолистной. "Приказом Приморского межрегионального управления Россельхознадзора от 15 августа 2025 года на территории Камчатского края установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)", - сообщили журналистам в ведомстве. Карантинная зона общей площадью 30,3 гектара установлена вдоль дорожного откоса на участке автомобильной дороги "Автодорога Садовое кольцо" в Елизовском муниципальном округе. "Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии Камчатского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "НЦБРСП"", - уточнили в управлении. Специалисты отмечают, что амброзия полыннолистная опасна как сильный аллерген для человека и наносит значительный вред сельскому хозяйству. "Амброзия полыннолистная опасна прежде всего как сильный аллерген для человека, вызывающий поллиноз. Кроме того, она наносит вред сельскому хозяйству, истощая почву и конкурируя с культурными растениями", – предупредили в Россельхознадзоре. Ранее очаги этого опасного растения на территории Камчатского края не выявлялись. Приморским межрегиональным управлением уже разработана программа по локализации и ликвидации популяции карантинного объекта.

