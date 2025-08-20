https://1prime.ru/20250820/kantsler-860951377.html

СМИ: канцлер Австрии предложил Вену для переговоров с Путиным

СМИ: канцлер Австрии предложил Вену для переговоров с Путиным

ВЕНА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер (Австрийская народная партия) предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным, сообщила австрийская газета die Presse. "Федеральный канцлер Кристиан Штокер (АНП) предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - сообщила газета со ссылкой на заявление ведомства канцлера. В канцелярии подчеркнули, что Вена имеет давние традиции "как место диалога и предлагает отличные рамочные условия для работы с расположенными здесь международными организациями - прежде всего с ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)". При этом в ведомстве канцлера, отвечая на вопрос об ордере на "арест" Путина Международным уголовным судом (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, уточнили, что вопрос об участии в возможных мирных переговорах лиц, в отношении которых имеется ордер на арест МУС, должен быть прояснен заранее в ходе консультаций с судом. "Если переговоры будут проходить в Вене, мы обратимся в МУС на основании наших соглашений о штаб-квартире с международными организациями в Вене … чтобы дать возможность президенту Путину принять в них участие", - отметили в ведомстве. Экс-посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее неоднократно заявлял, что венская переговорная площадка потеряла для российской стороны свою востребованность на фоне девальвации австрийского принципа нейтралитета, а откровенно деструктивный курс австрийских властей существенно ограничивает перспективы нормализации двусторонних отношений с Россией. Дипломат подчеркивал, что в украинском конфликте правительство республики "однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры". В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

