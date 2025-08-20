https://1prime.ru/20250820/kazakhstan-860987547.html

Нацбанк Казахстана намерен изменить правила инвестирования средств Нацфонда

Нацбанк Казахстана намерен изменить правила инвестирования средств Нацфонда - 20.08.2025

Нацбанк Казахстана намерен изменить правила инвестирования средств Нацфонда

Для эффективности управления активами Национального фонда Казахстана разработаны изменения в правила инвестирования средств фонда, сообщает в среду пресс-служба

АСТАНА, 20 авг - ПРАЙМ. Для эффективности управления активами Национального фонда Казахстана разработаны изменения в правила инвестирования средств фонда, сообщает в среду пресс-служба Национального банка республики. "Нацбанк разработал проект изменения в правила инвестирования средств Национального фонда... Документ направлен на повышение эффективности управления активами Нацфонда и улучшение диверсификации инструментов инвестирования", - говорится в сообщении. В центробанке Казахстана уточнили, что проектом постановления, в частности, предусматривается возможность инвестирования средств Нацфонда в инфляционно-индексированные государственные ценные бумаги в рамках портфеля государственных облигаций развитых стран. Сообщается, что для этого выбран соответствующий широкий индекс ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index, он включает государственные инфляционно-индексированные облигации развитых стран и является наиболее подходящим для такого вида облигаций. Инфляционно-индексированные государственные ценные бумаги – это государственные облигации, номинальная стоимость которых меняется в зависимости от роста потребительских цен. А купонные выплаты рассчитываются исходя из этой скорректированной стоимости. "В отличие от государственных ценных бумаг с фиксированной доходностью, такие облигации обеспечивают сохранение покупательной способности инвестиций и доход в реальном выражении. При дефляции, как правило, номинальная стоимость этих бумаг не опускается ниже установленного порога, что гарантирует сохранность первоначальных инвестиций", - пояснили в казахстанском Нацбанке. Казахстанский финрегулятор считает, что предлагаемое изменение позволит повысить устойчивость и обеспечить доходность Национального фонда в долгосрочной перспективе. Национальный фонд Казахстана представляет собой активы государства в виде финансов на счетах правительства в Национальном банке республики, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Казахстана по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации. Фонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства и осуществляет сберегательную и стабилизационную функции, управляется Нацбанком республики.

