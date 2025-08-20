https://1prime.ru/20250820/khakery-860987390.html
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ - 20.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
общество
украина
всу
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки. По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка. "Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet.
Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
"(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки.
По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.
"Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.
