Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ

2025-08-20T15:33+0300

общество

украина

всу

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки. По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка. "Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.

