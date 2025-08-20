Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.08.2025
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ - 20.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил... | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet. Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. "(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки. По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка. "Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.
15:33 20.08.2025
 
Раскрыты подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ

KillNet: базу Генштаба ВСУ взломали через компьютер главы департамента логистики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики, сообщил РИА Новости представитель хакерской группировки KillNet.
Ранее группировка подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
"(Произошел - ред.) взлом рабочего ПК руководителя департамента логистики (структура генштаба МО Украины)", – сказал РИА Новости представитель группировки.
По его словам, речь идет о компьютере руководителя по фамилии Черных. После его "бегства" обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.
"Сейчас у руля Чайка. У них общая система", - пояснил собеседник агентства.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
В Москве спасли жизнь отца главкома ВСУ, сообщают СМИ
09:29
 
ОбществоУКРАИНАВСУ
 
 
