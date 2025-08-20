Кириенко поддержал инициативу о наградах для пострадавших при землетрясении

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/kirienko-860954657.html
2025-08-20T05:42+0300
2025-08-20T05:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860954657.jpg?1755657753
05:42 20.08.2025
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе визита на Камчатку поддержал инициативу губернатора края Владимира Солодова о представлении к государственным наградам специалистов, работавших во время землетрясения 30 июля.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
"Соответствующую инициативу главы региона в ходе визита на Камчатку поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко", - сообщили журналистам в правительстве Камчатского края.
Солодов во время встречи заявил, что хотел бы отметить стойкость и профессионализм всех жителей Камчатского края, "которые, каждый на своем месте, достойно выполняли свой профессиональный долг даже в таких экстремальных условиях". "В регионе уже сформирован приказ о присуждении региональных наград, однако хотелось бы с вашей поддержкой представить их к наградам государственного уровня", - отметил он.
Кириенко выразил полную поддержку этому.
"Я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить глубокую благодарность и уважение всем профессиональным службам, которые работали во время землетрясения: спасателям, врачам. Могу сказать, что вся страна восхищалась героизмом камчатских врачей, которые не прервали операцию. Надо в обязательном порядке представить их к поощрению, в том числе и к государственным наградам", - заявил Кириенко.
Ранее награждение касалось только медицинских работников. Президент России Владимир Путин уже поддержал инициативу о награждении камчатских врачей, проявивших мужество во время стихийного бедствия.
Кириенко посетил Камчатку с рабочим визитом 19 августа.
 
