Кириенко поддержал инициативу о наградах для пострадавших при землетрясении

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе визита на Камчатку поддержал инициативу губернатора края Владимира Солодова о представлении к государственным наградам специалистов, работавших во время землетрясения 30 июля. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. "Соответствующую инициативу главы региона в ходе визита на Камчатку поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко", - сообщили журналистам в правительстве Камчатского края. Солодов во время встречи заявил, что хотел бы отметить стойкость и профессионализм всех жителей Камчатского края, "которые, каждый на своем месте, достойно выполняли свой профессиональный долг даже в таких экстремальных условиях". "В регионе уже сформирован приказ о присуждении региональных наград, однако хотелось бы с вашей поддержкой представить их к наградам государственного уровня", - отметил он. Кириенко выразил полную поддержку этому. "Я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить глубокую благодарность и уважение всем профессиональным службам, которые работали во время землетрясения: спасателям, врачам. Могу сказать, что вся страна восхищалась героизмом камчатских врачей, которые не прервали операцию. Надо в обязательном порядке представить их к поощрению, в том числе и к государственным наградам", - заявил Кириенко. Ранее награждение касалось только медицинских работников. Президент России Владимир Путин уже поддержал инициативу о награждении камчатских врачей, проявивших мужество во время стихийного бедствия. Кириенко посетил Камчатку с рабочим визитом 19 августа.

