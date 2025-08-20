https://1prime.ru/20250820/kolyma-860954396.html

На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками

На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками - 20.08.2025, ПРАЙМ

На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками

Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками, сообщает ПАО "Магаданэнерго". | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T05:21+0300

2025-08-20T05:21+0300

2025-08-20T05:21+0300

энергетика

магаданская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860954396.jpg?1755656481

МАГАДАН, 20 авг - ПРАЙМ. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками, сообщает ПАО "Магаданэнерго". В Магаданской области объявлен режим ЧС, почти неделю в регионе шли сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам. "В результате сильных проливных дождей река Ола вышла из берегов, разрушила восемь метров береговой линии, непосредственно примыкающей к высоковольтной линии 35 кВ "Ольская -Клепка"… Было принято решение об изменении трассы ЛЭП и установке новых опор. К выполнению этой задачи привлекли специализированную технику, в том числе мульчеры для расчистки новой просеки, а также завезли все необходимое оборудование и материалы", - говорится в сообщении. Сейчас энергетики приступили к монтажу новых опор. Восстановительные работы ведут круглосуточно.

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магаданская область