На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками
На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками
Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками, сообщает ПАО "Магаданэнерго".
2025-08-20T05:21+0300
2025-08-20T05:21+0300
энергетика
магаданская область
МАГАДАН, 20 авг - ПРАЙМ. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками, сообщает ПАО "Магаданэнерго". В Магаданской области объявлен режим ЧС, почти неделю в регионе шли сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам. "В результате сильных проливных дождей река Ола вышла из берегов, разрушила восемь метров береговой линии, непосредственно примыкающей к высоковольтной линии 35 кВ "Ольская -Клепка"… Было принято решение об изменении трассы ЛЭП и установке новых опор. К выполнению этой задачи привлекли специализированную технику, в том числе мульчеры для расчистки новой просеки, а также завезли все необходимое оборудование и материалы", - говорится в сообщении. Сейчас энергетики приступили к монтажу новых опор. Восстановительные работы ведут круглосуточно.
магаданская область
Энергетика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
05:21 20.08.2025
 
На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками

На Колыме начали перестраивать ЛЭП, опоры которой подмыло паводками

МАГАДАН, 20 авг - ПРАЙМ. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками, сообщает ПАО "Магаданэнерго".
В Магаданской области объявлен режим ЧС, почти неделю в регионе шли сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам.
"В результате сильных проливных дождей река Ола вышла из берегов, разрушила восемь метров береговой линии, непосредственно примыкающей к высоковольтной линии 35 кВ "Ольская -Клепка"… Было принято решение об изменении трассы ЛЭП и установке новых опор. К выполнению этой задачи привлекли специализированную технику, в том числе мульчеры для расчистки новой просеки, а также завезли все необходимое оборудование и материалы", - говорится в сообщении.
Сейчас энергетики приступили к монтажу новых опор. Восстановительные работы ведут круглосуточно.
 
Заголовок открываемого материала