Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250820/konflikt-860956798.html
СМИ: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС
СМИ: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:07+0300
2025-08-20T08:07+0300
политика
украина
франция
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860014613_0:49:3077:1779_1920x0_80_0_0_1325fbf9bf033c24af9751ed49177d4c.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии", - сказал он. По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО: его значимость, как отметил Блюменталь, может снизиться без продолжающегося конфликта. Ранее вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
https://1prime.ru/20250820/voyska-860956453.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860014613_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_3a95eb53f30734a1900be36c9328e529.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС
08:07 20.08.2025
 
СМИ: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС

Блюменталь: Фон дер Ляйен считает украинский конфликт ключом к контролю над ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
"Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии", - сказал он.
По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО: его значимость, как отметил Блюменталь, может снизиться без продолжающегося конфликта.
Ранее вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
В ЕС ожидают трудностей с отправкой войск на Украину, сообщает Politico
08:05
 
ПолитикаУКРАИНАФРАНЦИЯУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала