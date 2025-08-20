https://1prime.ru/20250820/konflikt-860967481.html

В США высказались о завершении конфликта на Украине

Россия добивается успехов в конфликте, и его завершение станет спасением для Украины, пишет издание American Conservative. | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россия добивается успехов в конфликте, и его завершение станет спасением для Украины, пишет издание American Conservative."Моралисты не могут понять, что Россия побеждает в конфликте, и чем быстрее он завершится, тем лучше для Украины. Если учитывать неприятные обстоятельства, то желания Путина весомее, чем Зеленского", — отмечается в статье.Комментатор также подчеркнул, что недопущение членства Украины в НАТО — необходимый шаг для окончания военных действий.Во вторник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не присоединится к НАТО.В понедельник Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонних переговоров к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в сотрудничестве с США.В ходе мероприятия Трамп сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Диалог был искренним и конструктивным. Лидеры стран выступили за продолжение прямых контактов между российскими и украинскими делегациями и согласились рассмотреть возможность повышения уровня делегаций обеих сторон на переговорах.

