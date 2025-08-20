Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба - 20.08.2025
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба - 20.08.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба
Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж,... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:54+0300
2025-08-20T08:54+0300
россия
общество
владивосток
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении 54-летней местной жительницы. В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО "Мерлион", осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Для перевозки краба через границу она представила в таможню документы с недостоверными сведениями о продукции, в том числе ветеринарные сертификаты. Обвиняемая вину признала. "Суд приговорил виновную к штрафу в размере 500 тысяч рублей и конфискации в доход государства стоимости биоресурсов в размере 51 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.
владивосток
приморский край
россия, общество, владивосток, приморский край
РОССИЯ, Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
08:54 20.08.2025
 
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба

Суд во Владивостоке оштрафовал экс-главу компании за контрабанду краба за рубеж

© РИА Новости . Фред Гринберг
Лов крабов - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Фред Гринберг
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении 54-летней местной жительницы. В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО "Мерлион", осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Для перевозки краба через границу она представила в таможню документы с недостоверными сведениями о продукции, в том числе ветеринарные сертификаты. Обвиняемая вину признала.
"Суд приговорил виновную к штрафу в размере 500 тысяч рублей и конфискации в доход государства стоимости биоресурсов в размере 51 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.
РОССИЯ Общество Владивосток ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
