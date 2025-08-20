https://1prime.ru/20250820/krab-860960291.html
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба - 20.08.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба
Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж,... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:54+0300
2025-08-20T08:54+0300
2025-08-20T08:54+0300
россия
общество
владивосток
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860960139_0:31:513:319_1920x0_80_0_0_940163055be60d35fbd6465b5bd69f61.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении 54-летней местной жительницы. В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО "Мерлион", осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Для перевозки краба через границу она представила в таможню документы с недостоверными сведениями о продукции, в том числе ветеринарные сертификаты. Обвиняемая вину признала. "Суд приговорил виновную к штрафу в размере 500 тысяч рублей и конфискации в доход государства стоимости биоресурсов в размере 51 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.
https://1prime.ru/20250819/shtraf-860902617.html
владивосток
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860960139_22:0:489:350_1920x0_80_0_0_e391be940dcf49076b9e00c6f50af7be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владивосток, приморский край
РОССИЯ, Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба
Суд во Владивостоке оштрафовал экс-главу компании за контрабанду краба за рубеж
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении 54-летней местной жительницы. В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО "Мерлион", осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Для перевозки краба через границу она представила в таможню документы с недостоверными сведениями о продукции, в том числе ветеринарные сертификаты. Обвиняемая вину признала.
"Суд приговорил виновную к штрафу в размере 500 тысяч рублей и конфискации в доход государства стоимости биоресурсов в размере 51 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.
"Почта России" планирует обжаловать штраф по делу о модернизации отделений