МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Россия готова к работе в любых форматах, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о перспективах трехсторонней встречи по Украине. "Президент (РФ Владимир Путин -ред.) не раз говорил, что мы готовы к работе в любых форматах при понимании, что работа будет честная и не будет сводиться к попыткам, как это делают, прежде всего, руководители ведущих европейских стран, создать условия для того, чтобы вновь затянуть Соединенные Штаты в свою агрессивную воинственную кампанию по сохранению и усилению Украины в качестве инструмента сдерживания России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в рамках стамбульского процесса.Министр отметил, что российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня делегаций.
14:37 20.08.2025
 
Лавров ответил на вопрос о трехсторонней встрече по Украине

Лавров о трехсторонней встрече по Украине: РФ готова к работе в любых форматах

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Россия готова к работе в любых форматах, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о перспективах трехсторонней встречи по Украине.
"Президент (РФ Владимир Путин -ред.) не раз говорил, что мы готовы к работе в любых форматах при понимании, что работа будет честная и не будет сводиться к попыткам, как это делают, прежде всего, руководители ведущих европейских стран, создать условия для того, чтобы вновь затянуть Соединенные Штаты в свою агрессивную воинственную кампанию по сохранению и усилению Украины в качестве инструмента сдерживания России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в рамках стамбульского процесса.
Министр отметил, что российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня делегаций.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Москва выступает за надежные гарантии безопасности Украине, заявил Лавров
14:11
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАИОРДАНИЯСергей ЛавровВладимир ПутинМИД
 
 
