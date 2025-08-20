https://1prime.ru/20250820/luna-860959942.html
"Черная Луна" взойдет на небе в конце недели, пишут СМИ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На этой неделе жители Земли станут свидетелями редкого астрономического события — появления так называемой "черной луны". Явление, которое некоторые связывают с апокалиптическими предзнаменованиями, ожидается в четверг, 22 августа, сообщает британское издание Daily Mail.С научной точки зрения, "черная луна" — это второе новолуние в пределах одного календарного месяца. В этой фазе Луна оказывается между Землей и Солнцем, и ее обращенная к нам сторона не освещается, становясь абсолютно невидимой на ночном небе. Это явление происходит относительно редко — примерно раз в 33 месяца.Несмотря на пугающее название, астрономы настаивают: явление абсолютно нормально и не несет никакой угрозы."Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может произойти до его окончания. С точки зрения астрономии, такое новолуние ничем не отличается от любого другого", — пояснил доцент кафедры физики Сиракузского университета (США) Уолтер Фриман.Однако те, кто верит в пророчества, видят в этом событии знамение. Они ссылаются на строки из Евангелия от Марка: "Солнце померкнет, и Луна не даст света своего".Пик "черной луны" придется на 22 августа. Следующее появление "черной луны" прогнозируется на 20 августа 2028 года, заключили в издании.
