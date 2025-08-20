https://1prime.ru/20250820/makron-860987073.html
Во Франции обвинили Макрона в демонизации России
2025-08-20T15:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986920_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_723eb9e1bcf5bfbb09a21bfc06278a45.jpg
ПАРИЖ, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует облик России для оправдания отправки на Украину французских войск, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". "Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину", - написал Филиппо в соцсети X, комментируя интервью Макрона. Политик добавил, что подобная политика, основанная на страхе и лжи, служит только личным интересам Макрона и ЕС, которому нужна война для создания собственной армии.
