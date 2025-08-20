Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции обвинили Макрона в демонизации России - 20.08.2025
Политика
Во Франции обвинили Макрона в демонизации России
ПАРИЖ, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует облик России для оправдания отправки на Украину французских войск, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". "Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину", - написал Филиппо в соцсети X, комментируя интервью Макрона. Политик добавил, что подобная политика, основанная на страхе и лжи, служит только личным интересам Макрона и ЕС, которому нужна война для создания собственной армии.
Во Франции обвинили Макрона в демонизации России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
ПАРИЖ, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует облик России для оправдания отправки на Украину французских войск, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев".
"Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину", - написал Филиппо в соцсети X, комментируя интервью Макрона.
Политик добавил, что подобная политика, основанная на страхе и лжи, служит только личным интересам Макрона и ЕС, которому нужна война для создания собственной армии.
Во Франции раскрыли указания для Зеленского перед встречей с Трампом
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
