Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Индией

2025-08-20T17:35+0300

2025-08-20T17:35+0300

2025-08-20T17:59+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз, республика уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Благодаря принятым ранее решениям, за последние пять лет российско-индийский товарооборот вырос почти в 7 раз. Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров. Что особенно важно, одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и её номенклатура", - сказал Мантуров. По его словам, помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием. "В свою очередь, наша страна импортирует из Индии продукцию агропромышленного комплекса, лекарственные средства и субстанции, товары лёгкой промышленности, индустриальное сырьё, оборудование и комплектующие", - добавил он.

