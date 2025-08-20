Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Индией - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Индией
2025-08-20T17:35+0300
17:35 20.08.2025 (обновлено: 17:59 20.08.2025)
 
Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Индией

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз, республика уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Благодаря принятым ранее решениям, за последние пять лет российско-индийский товарооборот вырос почти в 7 раз. Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров. Что особенно важно, одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и её номенклатура", - сказал Мантуров.
По его словам, помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.
"В свою очередь, наша страна импортирует из Индии продукцию агропромышленного комплекса, лекарственные средства и субстанции, товары лёгкой промышленности, индустриальное сырьё, оборудование и комплектующие", - добавил он.
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов
