Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией
2025-08-20T17:36+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты", - сказал Мантуров.
