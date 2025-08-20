Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/manturov-860993347.html
Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией
Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией
Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:36+0300
2025-08-20T17:36+0300
экономика
россия
финансы
индия
рф
москва
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты", - сказал Мантуров.
https://1prime.ru/20250820/tsb-860992165.html
индия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, индия, рф, москва, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, РФ, МОСКВА, Денис Мантуров
17:36 20.08.2025
 
Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией

Мантуров: более 90% платежей между Россией и Индией переведены на нацвалюты

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты", - сказал Мантуров.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Официальный курс доллара на четверг составил 80,10 рубля
17:10
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыИНДИЯРФМОСКВАДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала