Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией

Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией - 20.08.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией

Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый...

2025-08-20T17:36+0300

экономика

россия

финансы

индия

рф

москва

денис мантуров

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия и Индия перевели более 90% платежей между странами на нацвалюты, важной задачей является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты", - сказал Мантуров.

индия

рф

москва

2025

Новости

россия, финансы, индия, рф, москва, денис мантуров