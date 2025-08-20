https://1prime.ru/20250820/manturov-860993801.html
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал Мантуров.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал Мантуров.
