https://1prime.ru/20250820/manturov-860993801.html

Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов

Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов - 20.08.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов

Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T17:42+0300

2025-08-20T17:42+0300

2025-08-20T17:42+0300

россия

индия

рф

москва

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал Мантуров.

https://1prime.ru/20250820/manturov-860993347.html

индия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, рф, москва, денис мантуров