Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/manturov-860993801.html
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов - 20.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов
Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:42+0300
2025-08-20T17:42+0300
россия
индия
рф
москва
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал Мантуров.
https://1prime.ru/20250820/manturov-860993347.html
индия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, рф, москва, денис мантуров
РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, МОСКВА, Денис Мантуров
17:42 20.08.2025
 
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов

Мантуров: Россия и Индия реализуют проекты по добыче и переработке углеводородов

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия реализует совместные инвестиционные проекты с Индией по добыче и переработке углеводородов на территории обеих стран, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал Мантуров.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Мантуров рассказал о переводе платежей между Россией и Индией
17:36
 
РОССИЯИНДИЯРФМОСКВАДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала