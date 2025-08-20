https://1prime.ru/20250820/manturov-860994722.html

Число индийских туристов, посетивших Россию, выросло на четверть

Число индийских туристов, посетивших Россию, выросло на четверть - 20.08.2025, ПРАЙМ

Число индийских туристов, посетивших Россию, выросло на четверть

Число индийских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии 2025 года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T17:50+0300

2025-08-20T17:50+0300

2025-08-20T17:50+0300

бизнес

туризм

россия

индия

москва

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Число индийских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии 2025 года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "На фоне активного межкультурного обмена поступательно увеличивается взаимный туристический поток. Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть", - сообщил Мантуров.

https://1prime.ru/20250820/manturov-860993165.html

индия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, индия, москва, денис мантуров