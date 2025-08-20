https://1prime.ru/20250820/manturov-860996215.html
Мантуров рассказал о совместном с Индией производстве скоростного поезда
Мантуров рассказал о совместном с Индией производстве скоростного поезда
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, два начальных прототипа высокоскоростного поезда, создающегося при участии России в Индии, будут произведены в 2026 году. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии, занятой торгово-экономическим, научно-техническим и культурным взаимодействием, которую возглавляют Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар."Среди проектов кооперации особого упоминания заслуживает создание совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы Make in India. Уже в следующем году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного специально для национальных железных дорог", - сообщил Мантуров.
Мантуров рассказал о совместном с Индией производстве скоростного поезда
