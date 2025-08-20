https://1prime.ru/20250820/manturov-860996215.html

Мантуров рассказал о совместном с Индией производстве скоростного поезда

Мантуров рассказал о совместном с Индией производстве скоростного поезда - 20.08.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о совместном с Индией производстве скоростного поезда

По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, два начальных прототипа высокоскоростного поезда, создающегося при участии России в Индии, будут... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T18:06+0300

2025-08-20T18:06+0300

2025-08-20T18:06+0300

россия

бизнес

индия

москва

денис мантуров

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84085/09/840850917_0:90:2949:1749_1920x0_80_0_0_be3b14dc49ee217077702f510d2b7830.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, два начальных прототипа высокоскоростного поезда, создающегося при участии России в Индии, будут произведены в 2026 году. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии, занятой торгово-экономическим, научно-техническим и культурным взаимодействием, которую возглавляют Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар."Среди проектов кооперации особого упоминания заслуживает создание совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы Make in India. Уже в следующем году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного специально для национальных железных дорог", - сообщил Мантуров.

https://1prime.ru/20250820/manturov-860993801.html

индия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, индия, москва, денис мантуров, в мире