Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому - 20.08.2025
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T18:12+0300
2025-08-20T18:12+0300
россия
индия
рф
москва
денис мантуров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/09/840850917_0:90:2949:1749_1920x0_80_0_0_be3b14dc49ee217077702f510d2b7830.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - сказал Мантуров.
индия
рф
москва
18:12 20.08.2025
 
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому

Мантуров: Россия рассчитывает на расширение взаимодействия с Индией по мирному атому

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - сказал Мантуров.
Россия и Индия реализуют совместные инвестпроекты по добыче углеводородов
