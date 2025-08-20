https://1prime.ru/20250820/manturov-860996804.html
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с Индией по мирному атому
Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20
2025-08-20T18:12+0300
2025-08-20T18:12+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на расширение комплексного взаимодействия с Индией по мирному атому, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - сказал Мантуров.
