Маск откладывает создание политической партии, пишут СМИ
2025-08-20T05:48+0300
экономика
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
"Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают преемником движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), и признался своим партнерам, что если он решит создать политическую партию, это испортит отношения миллиардера с ним. Как заявил Wall Street Journal источник, партнеры Маска отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации сторонних кампаний: участникам сообщили, что встреча была отменена, поскольку Маск хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом.
При этом, как заявили изданию союзники Маска, он официально не исключил создания новой партии и может изменить свое решение по мере приближения промежуточных выборов.
В июне между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
сша, дональд трамп, джей ди вэнс
Экономика, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
