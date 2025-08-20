https://1prime.ru/20250820/mask-860955007.html

Маск откладывает создание политической партии, пишут СМИ

экономика

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". "Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают преемником движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), и признался своим партнерам, что если он решит создать политическую партию, это испортит отношения миллиардера с ним. Как заявил Wall Street Journal источник, партнеры Маска отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации сторонних кампаний: участникам сообщили, что встреча была отменена, поскольку Маск хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом. При этом, как заявили изданию союзники Маска, он официально не исключил создания новой партии и может изменить свое решение по мере приближения промежуточных выборов. В июне между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

