Медь дорожает на новостях из Китая

Медь дорожает на новостях из Китая - 20.08.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на новостях из Китая

Стоимость меди в среду утром поднимается после выхода решений Народного банка Китая (центробанка), свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T09:54+0300

2025-08-20T09:54+0300

2025-08-20T09:54+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром поднимается после выхода решений Народного банка Китая (центробанка), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.45 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 4,438 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,42%, до 9 692 долларов, алюминия - на 0,97%, до 2 563,5 доллара, цинка - на 0,31%, до 2 768,5 доллара. Ранее в среду китайский центробанк решил сохранить учётную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,5%. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.

китай

