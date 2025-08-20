Инфляция в России на 18 августа замедлилась до 8,46 процента

https://1prime.ru/20250820/mer-861001057.html
Инфляция в России на 18 августа замедлилась до 8,46% в годовом выражении с 8,55% неделей ранее
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 августа замедлилась до 8,46% в годовом выражении с 8,55% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 12 по 18 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,7%, на остальные продукты цены выросли на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,1%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,06%.
МЭР: инфляция в России на 18 августа замедлилась до 8,46%
Как следует из документа, за неделю с 12 по 18 августа цены на продовольственные товары снизились на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,7%, на остальные продукты цены выросли на 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,1%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,06%.
