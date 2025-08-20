https://1prime.ru/20250820/merts-860984694.html
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал переговоры Зеленского с Трампом
2025-08-20T15:00+0300
2025-08-20T15:00+0300
2025-08-20T15:00+0300
мировая экономика
киев
германия
вашингтон
общество
фридрих мерц
владимир путин
владимир зеленский
new york times
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не вызвал скандал на встрече в Вашингтоне, когда затронул тему прекращения огня перед потенциальными переговорами между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает New York Times."Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня", — отмечается в статье.Кроме того, журналист подчеркнул, что немецкий канцлер высказал это мнение также и в кулуарах при разговоре с американским президентом. В понедельник Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме, после чего к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют обеспечить в сотрудничестве с США.Во время мероприятия Трамп сделал перерыв, чтобы поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Их обмен мнениями был открыт и конструктивен. Лидеры стран высказались за продолжение прямого общения между российскими и украинскими делегациями и согласились обсудить возможность увеличения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.
киев
германия
вашингтон
