СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал переговоры Зеленского с Трампом - 20.08.2025
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал переговоры Зеленского с Трампом
2025-08-20T15:00+0300
2025-08-20T15:00+0300
мировая экономика
киев
германия
вашингтон
общество
фридрих мерц
владимир путин
владимир зеленский
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не вызвал скандал на встрече в Вашингтоне, когда затронул тему прекращения огня перед потенциальными переговорами между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает New York Times."Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня", — отмечается в статье.Кроме того, журналист подчеркнул, что немецкий канцлер высказал это мнение также и в кулуарах при разговоре с американским президентом. В понедельник Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме, после чего к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют обеспечить в сотрудничестве с США.Во время мероприятия Трамп сделал перерыв, чтобы поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Их обмен мнениями был открыт и конструктивен. Лидеры стран высказались за продолжение прямого общения между российскими и украинскими делегациями и согласились обсудить возможность увеличения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.
киев
германия
вашингтон
15:00 20.08.2025
 
15:00 20.08.2025

СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал переговоры Зеленского с Трампом

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не вызвал скандал на встрече в Вашингтоне, когда затронул тему прекращения огня перед потенциальными переговорами между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает New York Times.
"Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня", — отмечается в статье.
СМИ рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
14:55
Кроме того, журналист подчеркнул, что немецкий канцлер высказал это мнение также и в кулуарах при разговоре с американским президентом.
В понедельник Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме, после чего к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсуждали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют обеспечить в сотрудничестве с США.
Во время мероприятия Трамп сделал перерыв, чтобы поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Их обмен мнениями был открыт и конструктивен. Лидеры стран высказались за продолжение прямого общения между российскими и украинскими делегациями и согласились обсудить возможность увеличения уровня участия представителей Москвы и Киева в переговорах.
Лавров ответил на вопрос о трехсторонней встрече по Украине
14:37
 
Мировая экономикаКиевГЕРМАНИЯВАШИНГТОНОбществоФридрих МерцВладимир ПутинВладимир ЗеленскийNew York Times
 
 
