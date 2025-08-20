Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине оценили потребность в господдержке ряда угольных компаний - 20.08.2025
В Минфине оценили потребность в господдержке ряда угольных компаний
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей оценила потребности в мерах господдержки ООО "Группа компаний "УЛК", АО "Промышленная группа "Родина", ООО "Импэкс-Дон", ООО "Торговый Дом "Донские Угли", власти ДНР и ЛНР готовы оказать меры поддержки этим компаниям, сообщает Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии. "Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ООО "Группа компаний "УЛК", АО "Промышленная группа "Родина", ООО "Импэкс-Дон", ООО "Торговый Дом "Донские Угли". В частности, в рамках заседания главами ДНР и ЛНР подтверждена готовность оказания мер поддержки со стороны субъектов РФ", - говорится в материалах на сайте министерства. Так, подкомиссия одобрила условия реструктуризации налоговой задолженности АО "Промышленная группа "Родина" и ООО "Импекс-Дон". Также совместно с правительством ДНР намечены планы по улучшению финансового состояния этих компаний, отмечается в материалах. "Кроме того, определены условия предоставления транспортной субсидии ООО "Группа компаний "УЛК", а также совместно с Правительством ЛНР намечены планы по улучшению финансового состояния ООО "Торговый Дом "Донские Угли"", - говорится в материалах. В Группу компаний "УЛК" входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Акционерное общество "Промышленная группа "Родина" - осуществляет управление активами и инфраструктурными проектами на территории Донецкой и Луганской народных республик. Компания основана в октябре 2020 года в Москве. ООО "Импекс-Дон" - угольная компания ДНР. На долю четырёх угледобывающих предприятий, находящихся под управлением компании, приходится около половины угля, добываемого в республике. ООО "Торговый Дом "Донские Угли" - компания из Ростовской области, занимающаяся добычей и обогащением угля, в частности антрацита. Выступала инвестором угольных шахт в ЛНР.
В Минфине оценили потребность в господдержке ряда угольных компаний

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей оценила потребности в мерах господдержки ООО "Группа компаний "УЛК", АО "Промышленная группа "Родина", ООО "Импэкс-Дон", ООО "Торговый Дом "Донские Угли", власти ДНР и ЛНР готовы оказать меры поддержки этим компаниям, сообщает Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии.
"Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ООО "Группа компаний "УЛК", АО "Промышленная группа "Родина", ООО "Импэкс-Дон", ООО "Торговый Дом "Донские Угли". В частности, в рамках заседания главами ДНР и ЛНР подтверждена готовность оказания мер поддержки со стороны субъектов РФ", - говорится в материалах на сайте министерства.
Так, подкомиссия одобрила условия реструктуризации налоговой задолженности АО "Промышленная группа "Родина" и ООО "Импекс-Дон". Также совместно с правительством ДНР намечены планы по улучшению финансового состояния этих компаний, отмечается в материалах.
"Кроме того, определены условия предоставления транспортной субсидии ООО "Группа компаний "УЛК", а также совместно с Правительством ЛНР намечены планы по улучшению финансового состояния ООО "Торговый Дом "Донские Угли"", - говорится в материалах.
В Группу компаний "УЛК" входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением.
Акционерное общество "Промышленная группа "Родина" - осуществляет управление активами и инфраструктурными проектами на территории Донецкой и Луганской народных республик. Компания основана в октябре 2020 года в Москве.
ООО "Импекс-Дон" - угольная компания ДНР. На долю четырёх угледобывающих предприятий, находящихся под управлением компании, приходится около половины угля, добываемого в республике.
ООО "Торговый Дом "Донские Угли" - компания из Ростовской области, занимающаяся добычей и обогащением угля, в частности антрацита. Выступала инвестором угольных шахт в ЛНР.
Заголовок открываемого материала