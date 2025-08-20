https://1prime.ru/20250820/mintsifry-860972399.html

Россияне смогут получать одноразовый код для "Госуслуг" в мессенджере Мах

технологии

россия

минцифры

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме, сообщило Минцифры России в своем канале в Max. "Новый способ защитить аккаунт "Госуслуг" - одноразовый код в мессенджере Мах... Сегодня появился еще один вариант - мессенджер Мах. В него придет одноразовый код (OTP-код). Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи "Госуслуг", - говорится в сообщении министерства. В Минцифры отметили, что у нового способа есть ряд преимуществ. Так, мессенджер защитит от мошенников: перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, бот не выдаст код и предупредит об опасности. Также новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс. Минцифры уточняет, что речь идет только о втором факторе защиты учетной записи на портале. Для смены пароля и восстановления доступа к аккаунту по-прежнему требуется смс. Среди других вариантов второго фактора защиты для входа на "Госуслуги" остаются смс-код, TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей и️ биометрия.

