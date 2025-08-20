Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-20T11:04+0300
2025-08-20T11:04+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал госкомпанию "Автодор" не снижать темпы работ по строительству платных автотрасс и выполнить все намеченные проекты в срок, отметив, что новые магистрали должны быть комфортны для путешествий и соответствовать современным требованиям к обеспечению безопасности дорог. Это он заявил на встрече с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД. "Очень важно не снижать темпы работ. Нужно, конечно, выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, привлекает туризм", - сказал Мишустин в среду. "Новые магистрали, конечно, должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог", - указал глава правительства РФ. Он попросил Петушенко держать эти вопросы на контроле.
бизнес, россия, краснодар, михаил мишустин, автодор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Михаил Мишустин, Автодор
11:04 20.08.2025
 
Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам

Мишустин призвал "Автодор" не снижать темпы строительства платных автотрасс

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал госкомпанию "Автодор" не снижать темпы работ по строительству платных автотрасс и выполнить все намеченные проекты в срок, отметив, что новые магистрали должны быть комфортны для путешествий и соответствовать современным требованиям к обеспечению безопасности дорог.
Это он заявил на встрече с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
"Очень важно не снижать темпы работ. Нужно, конечно, выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, привлекает туризм", - сказал Мишустин в среду.
"Новые магистрали, конечно, должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог", - указал глава правительства РФ.
Он попросил Петушенко держать эти вопросы на контроле.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций
