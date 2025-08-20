https://1prime.ru/20250820/mishustin-860969187.html
Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам
Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал госкомпанию "Автодор" не снижать темпы работ по строительству платных автотрасс и выполнить все намеченные... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T11:04+0300
2025-08-20T11:04+0300
2025-08-20T11:04+0300
экономика
бизнес
россия
краснодар
михаил мишустин
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/84169/18/841691877_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_77c0474f0410242dcba7520277a6eca9.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал госкомпанию "Автодор" не снижать темпы работ по строительству платных автотрасс и выполнить все намеченные проекты в срок, отметив, что новые магистрали должны быть комфортны для путешествий и соответствовать современным требованиям к обеспечению безопасности дорог. Это он заявил на встрече с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД. "Очень важно не снижать темпы работ. Нужно, конечно, выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, привлекает туризм", - сказал Мишустин в среду. "Новые магистрали, конечно, должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог", - указал глава правительства РФ. Он попросил Петушенко держать эти вопросы на контроле.
https://1prime.ru/20250820/avtodor-860968595.html
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84169/18/841691877_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1a6b77fd09aa345acee2971b6df0c8e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодар, михаил мишустин, автодор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Михаил Мишустин, Автодор
Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам
Мишустин призвал "Автодор" не снижать темпы строительства платных автотрасс
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал госкомпанию "Автодор" не снижать темпы работ по строительству платных автотрасс и выполнить все намеченные проекты в срок, отметив, что новые магистрали должны быть комфортны для путешествий и соответствовать современным требованиям к обеспечению безопасности дорог.
Это он заявил на встрече с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
"Очень важно не снижать темпы работ. Нужно, конечно, выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, привлекает туризм", - сказал Мишустин в среду.
"Новые магистрали, конечно, должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог", - указал глава правительства РФ.
Он попросил Петушенко держать эти вопросы на контроле.
"Автодор" за 16 лет привлек более триллиона рублей инвестиций