Мишустин отметил роль "Росатома" на глобальном рынке по добыче урана - 20.08.2025
Мишустин отметил роль "Росатома" на глобальном рынке по добыче урана
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности. "Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", - говорится в поздравлении премьер-министра. Председатель правительства отметил, что "Росатом" является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности.
россия, газ, михаил мишустин, росатом, в мире
РОССИЯ, Газ, Михаил Мишустин, Росатом, В мире
22:52 20.08.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности.
"Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", - говорится в поздравлении премьер-министра.
Председатель правительства отметил, что "Росатом" является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности.
