Мишустин отметил роль "Росатома" на глобальном рынке по добыче урана

Мишустин отметил роль "Росатома" на глобальном рынке по добыче урана - 20.08.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил роль "Росатома" на глобальном рынке по добыче урана

Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T22:52+0300

2025-08-20T22:52+0300

2025-08-20T22:52+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности. "Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", - говорится в поздравлении премьер-министра. Председатель правительства отметил, что "Росатом" является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности.

