https://1prime.ru/20250820/morozhenoe-860981032.html

Китай сократил импорт российского мороженого

Китай сократил импорт российского мороженого - 20.08.2025, ПРАЙМ

Китай сократил импорт российского мороженого

Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T14:04+0300

2025-08-20T14:04+0300

2025-08-20T14:04+0300

экономика

россия

китай

франция

новая зеландия

https://cdnn.1prime.ru/img/83389/55/833895531_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_140f3bc8ec04fed013ec025722aefbd1.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы. КНР импортировала мороженого из России в июле на 194,3 тысячи долларов. Такие объемы стали минимальными с апреля, сократившись в годовом выражении на 8%, а в месячном - на 30%. Среди поставщиков мороженого Китаю Россия по итогам июля заняла 10-е место. В топ-5 расположились Франция (5,1 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,9 миллиона), Южная Корея (763 тысячи долларов), Италия (682 тысячи) и Япония (539 тысяч). При этом суммарные поставки российского мороженого в Китай за январь-июль практически не изменились и составили в этом году 2,1 миллиона долларов, что на 1% больше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20250820/postavki-860980086.html

китай

франция

новая зеландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, франция, новая зеландия