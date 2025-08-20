Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай сократил импорт российского мороженого - 20.08.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/morozhenoe-860981032.html
Китай сократил импорт российского мороженого
Китай сократил импорт российского мороженого - 20.08.2025, ПРАЙМ
Китай сократил импорт российского мороженого
Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T14:04+0300
2025-08-20T14:04+0300
экономика
россия
китай
франция
новая зеландия
https://cdnn.1prime.ru/img/83389/55/833895531_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_140f3bc8ec04fed013ec025722aefbd1.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы. КНР импортировала мороженого из России в июле на 194,3 тысячи долларов. Такие объемы стали минимальными с апреля, сократившись в годовом выражении на 8%, а в месячном - на 30%. Среди поставщиков мороженого Китаю Россия по итогам июля заняла 10-е место. В топ-5 расположились Франция (5,1 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,9 миллиона), Южная Корея (763 тысячи долларов), Италия (682 тысячи) и Япония (539 тысяч). При этом суммарные поставки российского мороженого в Китай за январь-июль практически не изменились и составили в этом году 2,1 миллиона долларов, что на 1% больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20250820/postavki-860980086.html
китай
франция
новая зеландия
россия, китай, франция, новая зеландия
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
14:04 20.08.2025
 
Китай сократил импорт российского мороженого

Поставки мороженого из России в Китай в июле снизились почти на треть

© РИА Новости . Сергей Венявский
Линия по производству шоколадных рожков - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы.
КНР импортировала мороженого из России в июле на 194,3 тысячи долларов. Такие объемы стали минимальными с апреля, сократившись в годовом выражении на 8%, а в месячном - на 30%.
Среди поставщиков мороженого Китаю Россия по итогам июля заняла 10-е место. В топ-5 расположились Франция (5,1 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,9 миллиона), Южная Корея (763 тысячи долларов), Италия (682 тысячи) и Япония (539 тысяч).
При этом суммарные поставки российского мороженого в Китай за январь-июль практически не изменились и составили в этом году 2,1 миллиона долларов, что на 1% больше, чем годом ранее.
Погрузка зерна - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Россия резко нарастила поставки ячменя в Китай
13:56
 
Экономика
 
 
