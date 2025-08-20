Китай сократил импорт российского мороженого

https://1prime.ru/20250820/morozhenoe-860981032.html
2025-08-20T14:04+0300
2025-08-20T14:04+0300
2025-08-20T14:04+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы. КНР импортировала мороженого из России в июле на 194,3 тысячи долларов. Такие объемы стали минимальными с апреля, сократившись в годовом выражении на 8%, а в месячном - на 30%. Среди поставщиков мороженого Китаю Россия по итогам июля заняла 10-е место. В топ-5 расположились Франция (5,1 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,9 миллиона), Южная Корея (763 тысячи долларов), Италия (682 тысячи) и Япония (539 тысяч). При этом суммарные поставки российского мороженого в Китай за январь-июль практически не изменились и составили в этом году 2,1 миллиона долларов, что на 1% больше, чем годом ранее.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки российского мороженого в Китай в июле этого года снизились почти на треть в годовом выражении до минимума за три месяца, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы.
КНР импортировала мороженого из России в июле на 194,3 тысячи долларов. Такие объемы стали минимальными с апреля, сократившись в годовом выражении на 8%, а в месячном - на 30%.
Среди поставщиков мороженого Китаю Россия по итогам июля заняла 10-е место. В топ-5 расположились Франция (5,1 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,9 миллиона), Южная Корея (763 тысячи долларов), Италия (682 тысячи) и Япония (539 тысяч).
При этом суммарные поставки российского мороженого в Китай за январь-июль практически не изменились и составили в этом году 2,1 миллиона долларов, что на 1% больше, чем годом ранее.
