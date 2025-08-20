https://1prime.ru/20250820/mosbirzha-860984318.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций переходит к снижению днем среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.39 мск снижается на 0,81%, до 2 941,68 пункта. При этом в самом начале основной сессии среды он ещё немного рос. Российский рынок акций немного усилил снижение после заявления главы МИД РФ во время совестной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Среди прочего Сергей Лавров отметил, что РФ пока не получила ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы в рамках Стамбульского процесса. "Рынок акций снижается от недавних пиков после прошедших переговоров лидеров США и Украины. Индексу пока не хватает "топлива", чтобы закрепиться выше уровня 3000 пунктов несмотря на определённую порцию оптимизма, связанную с обозначившимися перспективами продолжения переговоров... и ростом вероятности деэскалации", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Впрочем, и кредитно-денежная политика Банка России по-прежнему остаётся одним из ключевых факторов рыночных настроений, отметил Максим Федосов из УК "Первая". Сильно дешевеют акции "Новатэка" (-2,48%), ЛСР (-2,26%), "Аэрофлота" (-2,14%), "Россетей" (-1,89%), "СПБ биржи" (-1,71%). "В лидерах роста (стоимости - ред.) находятся акции "Циана" (+6,54%). Компания представила неплохой квартальный отчет, а менеджмент подтвердил планы по выплате более 100 рублей. дивидендов на акцию после завершения редомициляции", - комментирует Сергей Кауфман из ФГ "Финам". Дорожают и акции ТГК-1 (+1,11%), ОГК-2 (+0,99%), "Русснефти" (+0,79%), "Газпром нефти" (+0,71%), "Фармсинтеза" (+0,57%). "Сегодня на Московской бирже начались торги акциями ПАО "Фикс Прайс" под новым тикером FIXR... В первые минуты торгов акции демонстрировали рост, достигнув 1,17 рубля, однако затем наблюдалась некоторая волатильность, что является обычным явлением для начала торгов после таких преобразований", - также отметил Ефанов. "Ожидаем умеренно негативного закрытия торгов и сохранения пониженной волатильности", - рассказал Кауфман. "Рынок немного корректируется на сохраняющихся разночтения информации в СМИ по дальнейшим шагам в геополитическом регулировании. Эта же повестка и будет определять дальнейшее направление рынка в ближайшие дни", - заключает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".

