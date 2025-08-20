Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крымский телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества - 20.08.2025
Крымский телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая абонентам в мессенджерах сообщения о блокировке номера, чтобы выманить их персональные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора "Волна". "В Telegram и других мессенджерах появилась новая схема обмана. Злоумышленники рассылают абонентам крупнейших мобильных операторов, в том числе "Волны", сообщения, где представляются сотрудниками оператора и угрожают блокировкой номера", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что мошенники предлагают абонентам во избежание отключения обратиться в якобы службу поддержки через указанный чат или номер телефона. "На самом деле эти контакты не имеют ничего общего с официальными каналами связи "Волны". Под маской "технической поддержки" мошенники выманивают у пользователей персональные данные: паспортные сведения, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов (например, портала "Госуслуги"). Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв", - отметили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что сотрудники "Волны" никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные или угрозами отключения, призвали обращаться только в официальные службы поддержки.
09:01 20.08.2025
 
Крымский телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества

"Волна": мошенники рассылают абонентам сообщения о блокировке номера

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая абонентам в мессенджерах сообщения о блокировке номера, чтобы выманить их персональные данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора "Волна".
"В Telegram и других мессенджерах появилась новая схема обмана. Злоумышленники рассылают абонентам крупнейших мобильных операторов, в том числе "Волны", сообщения, где представляются сотрудниками оператора и угрожают блокировкой номера", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что мошенники предлагают абонентам во избежание отключения обратиться в якобы службу поддержки через указанный чат или номер телефона.
"На самом деле эти контакты не имеют ничего общего с официальными каналами связи "Волны". Под маской "технической поддержки" мошенники выманивают у пользователей персональные данные: паспортные сведения, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов (например, портала "Госуслуги"). Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв", - отметили в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что сотрудники "Волны" никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные или угрозами отключения, призвали обращаться только в официальные службы поддержки.
МВД предупредило о "срочном сообщении" мошенников
Вчера, 15:58
