Москвичам сообщили о мошенниках, притворяющихся приемной комиссией школы

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. "Злоумышленники притворяются приемной комиссией школы, чтобы заполучить код из СМС. Мошенники звонят ребенку и сообщают, что необходимо подтвердить свой номер в системе или пройти регистрацию на вымышленном школьном портале. Для этого просят назвать код", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. "В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов", - уточняется в сообщении.

