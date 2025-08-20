https://1prime.ru/20250820/mvd-860965305.html

МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство

МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство - 20.08.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство

Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T10:11+0300

2025-08-20T10:11+0300

2025-08-20T10:11+0300

мошенничество

финансы

банки

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_09689a032f70d376328b56a61844ccd8.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций. "Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении. Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника. "Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве. Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.

https://1prime.ru/20250820/moshennichestvo-860961099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, мвд