МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство - 20.08.2025
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство
2025-08-20T10:11+0300
мошенничество
финансы
банки
мвд
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций. "Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении. Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника. "Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве. Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.
финансы, банки, мвд
Мошенничество, Финансы, Банки, МВД
10:11 20.08.2025
 
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство

МВД: мошенники используют "ошибочный" перевод для втягивания в дропперство

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности.
Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций.
"Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника.
"Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве.
Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.
Крымский телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества
