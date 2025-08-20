https://1prime.ru/20250820/mvd-860965305.html
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство - 20.08.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство
Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T10:11+0300
2025-08-20T10:11+0300
2025-08-20T10:11+0300
мошенничество
финансы
банки
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_09689a032f70d376328b56a61844ccd8.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций. "Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении. Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника. "Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве. Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.
https://1prime.ru/20250820/moshennichestvo-860961099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96a66d1efccd799bf79bbb998cbaca0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, мвд
Мошенничество, Финансы, Банки, МВД
МВД рассказало о уловках мошенников для вовлечения людей в дропперство
МВД: мошенники используют "ошибочный" перевод для втягивания в дропперство
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности.
Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций.
"Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника.
"Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве.
Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.
Крымский телеком-оператор предупредил о новой схеме мошенничества