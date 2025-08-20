https://1prime.ru/20250820/nato-860982805.html
Постпреды стран НАТО обсудили в Брюсселе переговоры в США по Украине
Постпреды стран НАТО обсудили в Брюсселе переговоры в США по Украине - 20.08.2025, ПРАЙМ
Постпреды стран НАТО обсудили в Брюсселе переговоры в США по Украине
Постоянные представители стран-членов НАТО обсудили в среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе итоги переговоров, которые прошли в Вашингтоне, сообщила... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T14:29+0300
2025-08-20T14:29+0300
2025-08-20T14:29+0300
политика
общество
вашингтон
брюссель
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_dee5ab053a7e0e6c8fb1dcacf5858e0b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов НАТО обсудили в среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе итоги переговоров, которые прошли в Вашингтоне, сообщила пресс-служба блока. "В развитие встреч, которые прошли в Вашингтоне…, Североатлантический совет провел сегодня заседание, и начальники генштабов соберутся после полудня для обсуждения", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250820/konflikt-860967481.html
вашингтон
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a3082418595fe01e313c2692b0239ca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , вашингтон, брюссель, нато
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, Брюссель, НАТО
Постпреды стран НАТО обсудили в Брюсселе переговоры в США по Украине
Постоянные представители стран НАТО обсудили итоги переговоров в Вашингтоне
БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов НАТО обсудили в среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе итоги переговоров, которые прошли в Вашингтоне, сообщила пресс-служба блока.
"В развитие встреч, которые прошли в Вашингтоне…, Североатлантический совет провел сегодня заседание, и начальники генштабов соберутся после полудня для обсуждения", - говорится в сообщении.
В США высказались о завершении конфликта на Украине