Постпреды стран НАТО обсудили в Брюсселе переговоры в США по Украине

2025-08-20T14:29+0300

политика

общество

вашингтон

брюссель

нато

БРЮССЕЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов НАТО обсудили в среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе итоги переговоров, которые прошли в Вашингтоне, сообщила пресс-служба блока. "В развитие встреч, которые прошли в Вашингтоне…, Североатлантический совет провел сегодня заседание, и начальники генштабов соберутся после полудня для обсуждения", - говорится в сообщении.

2025

