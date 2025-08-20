Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем выдачи займов МФО в России за квартал достиг 362 миллиардов рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/obem-860951191.html
Объем выдачи займов МФО в России за квартал достиг 362 миллиардов рублей
Объем выдачи займов МФО в России за квартал достиг 362 миллиардов рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
Объем выдачи займов МФО в России за квартал достиг 362 миллиардов рублей
Объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России по итогам прошлого квартала достиг 362 миллиардов рублей, и рост показателя по отношению к... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T01:16+0300
2025-08-20T01:16+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860951191.jpg?1755641800
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России по итогам прошлого квартала достиг 362 миллиардов рублей, и рост показателя по отношению к результату кварталом ранее составил 10%, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Объем выдачи займов МФО по итогам второго квартала 2025 года достиг 362 миллиарда рублей. Рост за квартал – 10%", - говорится там. В первом квартале текущего года объем выдач составил 328 миллиардов рублей. "За аналогичный период прошлого года он был еще выше – на уровне 15%. Далее скачок был в четвертом квартале 2024 года (32%) и несвойственное снижение в прошлом квартале", - говорится также в материалах. "Прирост обеспечили банковские МФО, включая маркетплейсы, которые выдали за квартал займов на 226 миллиардов рублей. При этом без их учета выдачи, наоборот, показали снижение, которое фиксируется уже второй квартал подряд", - уточняют в СРО. Отмечается, что такое снижение происходило при росте общего портфеля ссуд - на фоне увеличения доли займов на более длительный срок и на большие суммы, а также на фоне продолжающейся жесткой политики в отношении одобрения ссуд клиентам со стороны МФО: в текущем году порядка 80% заявок от первичных клиентов получают отказ и 30% среди повторных. "Количество действующих договоров в совокупности составило 25 миллионов... Прирост по сравнению с прошлым кварталом составил 4,4%. На МФО (без учета банковских МФО и маркетплейсов) приходится 16,8 миллиона – рост за квартал 2,4%, на банковские (включая маркетплейсы) – 8,5 миллиона и рост, соответственно, на уровне 9% (что в три раза меньше прироста в прошлом квартале)", - говорится в сообщении. Средняя сумма займа в каждом сегменте при этом существенно отличается, отмечается в сообщении - среди банковских МФО она превышает 26 тысяч рублей, среди коммерческих показатель составляет около 8 тысяч рублей. "Рассматривая рынок в совокупности, мы наглядно видим, что прирост происходит не за счет закредитованности населения "новыми" займами, а по причине переориентации рынка на другие продукты", - добавили в СРО. "Просроченная задолженность поступательно снижается и достигла минимального показателя за последние периоды – 27,5% от объема портфеля. Данный тренд уже стабильный, что позволяет делать положительные прогнозы... того, что при стабильной ситуации доля просроченной задолженности продолжит снижаться", - также отмечается в материалах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
01:16 20.08.2025
 
Объем выдачи займов МФО в России за квартал достиг 362 миллиардов рублей

СРО "МиР": объем выдачи займов микрофинансовыми организациями достиг 362 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России по итогам прошлого квартала достиг 362 миллиардов рублей, и рост показателя по отношению к результату кварталом ранее составил 10%, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"Объем выдачи займов МФО по итогам второго квартала 2025 года достиг 362 миллиарда рублей. Рост за квартал – 10%", - говорится там. В первом квартале текущего года объем выдач составил 328 миллиардов рублей.
"За аналогичный период прошлого года он был еще выше – на уровне 15%. Далее скачок был в четвертом квартале 2024 года (32%) и несвойственное снижение в прошлом квартале", - говорится также в материалах.
"Прирост обеспечили банковские МФО, включая маркетплейсы, которые выдали за квартал займов на 226 миллиардов рублей. При этом без их учета выдачи, наоборот, показали снижение, которое фиксируется уже второй квартал подряд", - уточняют в СРО.
Отмечается, что такое снижение происходило при росте общего портфеля ссуд - на фоне увеличения доли займов на более длительный срок и на большие суммы, а также на фоне продолжающейся жесткой политики в отношении одобрения ссуд клиентам со стороны МФО: в текущем году порядка 80% заявок от первичных клиентов получают отказ и 30% среди повторных.
"Количество действующих договоров в совокупности составило 25 миллионов... Прирост по сравнению с прошлым кварталом составил 4,4%. На МФО (без учета банковских МФО и маркетплейсов) приходится 16,8 миллиона – рост за квартал 2,4%, на банковские (включая маркетплейсы) – 8,5 миллиона и рост, соответственно, на уровне 9% (что в три раза меньше прироста в прошлом квартале)", - говорится в сообщении.
Средняя сумма займа в каждом сегменте при этом существенно отличается, отмечается в сообщении - среди банковских МФО она превышает 26 тысяч рублей, среди коммерческих показатель составляет около 8 тысяч рублей.
"Рассматривая рынок в совокупности, мы наглядно видим, что прирост происходит не за счет закредитованности населения "новыми" займами, а по причине переориентации рынка на другие продукты", - добавили в СРО.
"Просроченная задолженность поступательно снижается и достигла минимального показателя за последние периоды – 27,5% от объема портфеля. Данный тренд уже стабильный, что позволяет делать положительные прогнозы... того, что при стабильной ситуации доля просроченной задолженности продолжит снижаться", - также отмечается в материалах.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала