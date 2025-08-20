Объем выдачи займов МФО в России за квартал достиг 362 миллиардов рублей

https://1prime.ru/20250820/obem-860951191.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России по итогам прошлого квартала достиг 362 миллиардов рублей, и рост показателя по отношению к результату кварталом ранее составил 10%, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Объем выдачи займов МФО по итогам второго квартала 2025 года достиг 362 миллиарда рублей. Рост за квартал – 10%", - говорится там. В первом квартале текущего года объем выдач составил 328 миллиардов рублей. "За аналогичный период прошлого года он был еще выше – на уровне 15%. Далее скачок был в четвертом квартале 2024 года (32%) и несвойственное снижение в прошлом квартале", - говорится также в материалах. "Прирост обеспечили банковские МФО, включая маркетплейсы, которые выдали за квартал займов на 226 миллиардов рублей. При этом без их учета выдачи, наоборот, показали снижение, которое фиксируется уже второй квартал подряд", - уточняют в СРО. Отмечается, что такое снижение происходило при росте общего портфеля ссуд - на фоне увеличения доли займов на более длительный срок и на большие суммы, а также на фоне продолжающейся жесткой политики в отношении одобрения ссуд клиентам со стороны МФО: в текущем году порядка 80% заявок от первичных клиентов получают отказ и 30% среди повторных. "Количество действующих договоров в совокупности составило 25 миллионов... Прирост по сравнению с прошлым кварталом составил 4,4%. На МФО (без учета банковских МФО и маркетплейсов) приходится 16,8 миллиона – рост за квартал 2,4%, на банковские (включая маркетплейсы) – 8,5 миллиона и рост, соответственно, на уровне 9% (что в три раза меньше прироста в прошлом квартале)", - говорится в сообщении. Средняя сумма займа в каждом сегменте при этом существенно отличается, отмечается в сообщении - среди банковских МФО она превышает 26 тысяч рублей, среди коммерческих показатель составляет около 8 тысяч рублей. "Рассматривая рынок в совокупности, мы наглядно видим, что прирост происходит не за счет закредитованности населения "новыми" займами, а по причине переориентации рынка на другие продукты", - добавили в СРО. "Просроченная задолженность поступательно снижается и достигла минимального показателя за последние периоды – 27,5% от объема портфеля. Данный тренд уже стабильный, что позволяет делать положительные прогнозы... того, что при стабильной ситуации доля просроченной задолженности продолжит снижаться", - также отмечается в материалах.

