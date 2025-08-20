Fix Price подвел итоги обмена глобальных депозитарных расписок на акции

https://1prime.ru/20250820/obmen-860967728.html
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price подвел итоги обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции в рамках биржевого и внебиржевого обмена, было обменено 104,2 миллиона ГДР на 16,5 миллиарда акций ПАО "Фикс Прайс", участники обмена получили в совокупности 16,5% уставного капитала ПАО, говорится в сообщении Fix Price. Fix Price в начале июня объявила о делистинге ГДР с Московской биржи и "СПБ биржи" и начале их обмена на акции "Фикс Прайс". Обмен предоставляет держателям ГДР Fix Price возможность стать акционерами ПАО "Фикс Прайс" – основного операционного актива группы, контролирующего её российский бизнес, и получить ликвидный инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ГДР, в том числе ограничения, связанные с возможностью получения дивидендов и участия в общих собраниях акционеров, объясняла компания. "Согласно данным на 20 августа 2025 года, в рамках биржевого и внебиржевого обмена было обменено 104,2 млн ГДР на 16,5 млрд акций ПАО "Фикс Прайс". Таким образом, участники Обмена в совокупности получили около 16,5% уставного капитала ПАО "Фикс Прайс", что и составит free-float компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что мажоритарным акционером ПАО "Фикс Прайс" останется международная компания Fix Price Group PLC, чья доля в результате обмена уменьшилась до приблизительно 83,5% уставного капитала ПАО "Фикс Прайс". "Компании не известно об иных акционерах, владеющих 5% уставного капитала ПАО "Фикс Прайс" или более, за исключением FPG", - добавляется в сообщении. Мосбиржа с 9 июля допустила к торгам акции ПАО "Фикс Прайс". Ожидается, что торги ими начнутся 20 августа. Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности, для того, чтобы устранить сложности с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо "Фикс Прайс". AO "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов компании. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.
