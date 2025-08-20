https://1prime.ru/20250820/operatory-860966678.html
Операторов связи обязали уведомлять о признаках киберпреступлений
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры должны будут уведомлять госорганы о случаях выявления признаков киберпреступлений в рамках плана по реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе камина. "Среди ключевых направлений плана – совершенствование законодательства и межведомственное взаимодействие. В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в третьем квартале 2027 года правительство РФ может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства.
