20.08.2025
Операторов связи обязали уведомлять о признаках киберпреступлений
Операторов связи обязали уведомлять о признаках киберпреступлений
2025-08-20T10:35+0300
технологии
общество
мвд
минцифры
фсб
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры должны будут уведомлять госорганы о случаях выявления признаков киберпреступлений в рамках плана по реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе камина. "Среди ключевых направлений плана – совершенствование законодательства и межведомственное взаимодействие. В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в третьем квартале 2027 года правительство РФ может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства.
технологии, общество, мвд, минцифры, фсб
Технологии, Общество, МВД, Минцифры, ФСБ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры должны будут уведомлять госорганы о случаях выявления признаков киберпреступлений в рамках плана по реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе камина.
"Среди ключевых направлений плана – совершенствование законодательства и межведомственное взаимодействие. В частности, будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в третьем квартале 2027 года правительство РФ может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства.
Кабмин утвердил план по противодействию киберпреступности
Кабмин утвердил план по противодействию киберпреступности
