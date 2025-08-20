Российская атомная отрасль отмечает 80 лет со дня своего основания

https://1prime.ru/20250820/otrasl-860950707.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российская атомная отрасль в среду отмечает 80 лет со дня своего основания. Двадцатого августа 1945 года советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности. Свой новый юбилей атомная отрасль РФ встречает безусловным мировым лидером, помогая развитию очень многих стран. Атомная отрасль имеет исключительное значение для России. Это надежная основа обороноспособности, национальной безопасности страны и технологического суверенитета страны, одна из ключевых, стратегических отраслей российской экономики. Труд и талант множества ученых, конструкторов, инженеров, строителей, управленцев, сотен тысяч простых работников обеспечили защиту страны "ядерным щитом", стали залогом мирового лидерства сначала Советского Союза, а затем России в ядерных технологиях и атомной энергетике. НАЧАЛО Работы по освоению энергии атомного ядра велись в СССР еще до Великой Отечественной войны. Советские ученые добились тогда значительных достижений в этой области. Так, в 1939 году Юлий Харитон и Яков Зельдович впервые определили условия, при которых происходит цепная реакция деления атомных ядер урана. А в 1940 году Георгий Флеров и Константин Петржак открыли самопроизвольный распад ядер атомов урана. Война прервала исследования советских физиков-атомщиков. Все силы ученых были направлены на помощь фронту. Но вскоре руководству страны благодаря данным разведки стало известно, что в Англии и США начаты работы по использованию атомной энергии в военных целях. Двадцать восьмого сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". В нем предусматривалось возобновление в Советском Союзе работ по исследованию и использованию атомной энергии. В феврале 1943 года вышло постановление ГКО об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Научным руководителем советского атомного проекта был назначен один из основоположников физики атомного ядра в СССР, профессор Ленинградского физико-технического института Игорь Курчатов. В апреле того же года было подписано распоряжение по Академии наук СССР о создании под руководством Курчатова Лаборатории №2 АН СССР (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). С 1943 по 1945 год Лабораторией №2 с привлечением ряда научных институтов и предприятий страны были проведены исследования по разделению изотопов урана, разработаны технологии получения металлического урана, тяжелой воды и многое другое. И все же, несмотря на выполнявшиеся работы, темпы продвижения к главной цели - созданию отечественной атомной бомбы - были недостаточными. Потребовалось принимать чрезвычайные меры мобилизационного характера. Двадцатого августа 1945-го Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны СССР о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган был наделен полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета был назначен заместитель председателя ГКО и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности - Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. Таким образом, атомная проблема в тот момент получила наивысший государственный приоритет. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР - прославленный Минсредмаш. В российской истории его преемником был Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства. С организацией Спецкомитета и ПГУ начался решающий этап создания советского атомного оружия, успешно завершившийся через четыре года. Двадцать девятого августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был испытан первый советский заряд для атомной бомбы РДС-1. Отечественные атомщики путем колоссального напряжения сил и ресурсов в сжатые сроки совершили, без преувеличения, великий подвиг. Имена выдающихся ученых и конструкторов Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Кирилла Щелкина, Якова Зельдовича, Андрея Бочвара, Анатолия Александрова, Исаака Кикоина, Николая Доллежаля, Георгия Флерова, Николая Духова, строителей Александра Комаровского, Василия Сапрыкина, Михаила Царевского, руководителей отрасли и ее предприятий Бориса Ванникова, Авраамия Завенягина, Михаила Первухина, Вячеслава Малышева, Павла Зернова, Бориса Музрукова, Ефима Славского и очень многих других навсегда вписаны золотыми буквами в историю России. Значительную роль сыграли и советские спецслужбы. С помощью данных, полученных разведкой, отечественные атомщики сверялись с зарубежным опытом в отношении тех идей и разработок, которые вели сами, и достигали наилучших результатов, экономя бесценный ресурс - время. А контрразведка надежно укрыла советский атомный проект от иностранных шпионов. И, конечно же, все базировалось на высочайшей ответственности, энтузиазме и патриотизме людей. ПЕРВОПРОХОДЦЫ МИРНОГО АТОМА Ядерный щит появился у СССР следом за США, но именно Советский Союз стал первым в мирном применении атомных технологий, и сейчас Россия является глобальным лидером атомной индустрии. Отечественные атомщики в 1954 году пустили первую в мире АЭС в Обнинске, открыв человечеству доступ к новому мощному источнику энергии. Первый атомный ледокол и первая термоядерная установка токамак тоже появились в Советском Союзе. Опыт эксплуатации первой в мире АЭС полностью подтвердил инженерно-технические решения, предложенные специалистами атомной отрасли, что позволило приступить к реализации широкомасштабной программы по строительству в СССР новых атомных электростанций. В 1964 году в СССР на Нововоронежской АЭС пустили первый водо-водяной энергетический реактор ВВЭР мощностью 210 МВт. В 1973 году был введен в эксплуатацию первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах и с натриевым теплоносителем БН-350 (город Шевченко, ныне - город Актау, Казахстан), помимо выработки электроэнергии дававший тепло для установки по опреснению воды. В том же году на Ленинградской АЭС состоялся запуск первого энергоблока с реактором РБМК мощностью 1000 МВт. В 1980 году был пущен третий блок Белоярской АЭС с "быстрым" реактором БН-600, а также пятый энергоблок Воронежской АЭС. Его особенностью стало то, что на нем впервые был установлен реактор ВВЭР-1000, спустя годы вошедший в экспортную линейку "Росатома". Советские атомщики возводили АЭС и за рубежом, в странах Европы - в ГДР, Чехословакии, Болгарии, Финляндии, Венгрии. В Советском Союзе активно шли работы по созданию ядерных энергетических установок и для космических аппаратов. РЕНЕССАНС После аварии на Чернобыльской АЭС, а затем и распада Советского Союза, развитие атомной отрасли затормозилось. В "лихие девяностые" ее перспективы выглядели неясными. Но при поддержке со стороны нового руководства России во главе с президентом Владимиром Путиным отрасль не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и перешла к активному развитию. При этом возможность успешного развития атомной отрасли в новых условиях оказалась неотделима от расширения ее присутствия на мировых атомных рынках, и не только в сфере строительства АЭС, но и в других областях применения мирных ядерных технологий. Для решения новых масштабных задач была нужна новая отраслевая структура. В декабре 2007 года в соответствии с указом Путина была образована госкорпорация "Росатом". Этот шаг был призван создать новые условия для развития российской атомной энергетики, усилить имеющиеся у России конкурентные преимущества в этой области. В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. И это решение главы государства полностью себя оправдало: эксперты - не только отечественные, но и иностранные, - сходятся во мнении, что российский атом за последующие семь-восемь лет совершил подлинный ренессанс. Россия вновь начала строить АЭС за рубежом - в Китае, Индии, Белоруссии, Бангладеш, Иране, Турции, Египте. Причем "атомный ренессанс" России был во многом обеспечен новыми технологиями и продуктами, созданными отечественными атомщиками. Если выход "Росатома" на новые площадки АЭС за рубежом к середине 2010-х годов был обеспечен прежде всего реакторными установками ВВЭР-1000, разработанными в СССР, то затем началось серийное строительство в разных странах энергоблоков с передовыми реакторами ВВЭР-1200, разработанными российскими специалистами в XXI веке. Сейчас реакторы ВВЭР-1200 - флагманский экспортный продукт "Росатома" в области АЭС большой мощности. Параллельно в России развивались технологии атомных блоков мощности. Признанным ярким успехом "Росатома" стало строительство и ввод в эксплуатацию новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220, оснащенных реакторной установкой РИТМ, отличающейся интегральной компоновкой, когда все оборудование размещается внутри корпуса реактора. За счет этого установка РИТМ оказалась существенно легче и почти на 20% мощнее реакторов, использовавшихся до этого на атомных ледоколах, построенных еще в советские времена. В результате удалось получить улучшенные технические характеристики новых ледоколов - в том числе по скорости и ледопроходимости. Как следствие, растет эффективность освоения Северного морского пути. Реакторы РИТМ будут работать и на новых, не имеющих аналогов в мире плавучих АЭС, проекты которых "Росатом" разрабатывает исходя из условий эксплуатации потенциальными заказчиками, среди которых немало зарубежных. Эксперты не случайно зачастую называют реакторную установку РИТМ инженерным шедевром. Она оказалась удачной и с точки зрения наземного размещения - и "Росатом" уже начал проекты строительства атомных станций малой, в несколько десятков мегаватт электрической мощности на базе РИТМа в России и рассматривает их в качестве важной составляющей своего экспортного предложения. А такие малые АЭС вызывают все больший интерес в мире. В 2024 году "Росатом" заключил первый в мире экспортный контракт на строительство малой АЭС - ее построят в Узбекистане. Очень важным результатом "Росатома" в 2010-х годах стало начало практического освоения технологий так называемого замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). В нем, как зачастую образно говорят, будет организован "круговорот" ядерного горючего, плутония, для решения ресурсных проблем атомной энергетики, связанных с конечными запасами природного урана, а также экологических задач по уменьшению количества опасных радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В 2015 году на Белоярской АЭС начал работать энергоблок с реактором на быстрых нейтронах и с натриевым теплоносителем БН-800, необходимый для отработки ряда технологий ЗЯТЦ. ПОКОРЕНИЕ IV ПОКОЛЕНИЯ Сейчас "Росатом" впервые в мире на практике входит в новое, IV поколение технологий атомной энергетики, связанных с замыканием ядерного топливного цикла. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения ядерных делящихся материалов, и кардинально изменить атомную энергетику. "Росатом" планирует замкнуть ядерный топливный цикл в рамках двухкомпонентной энергосистемы, в которой плутоний, выделяемый из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, пойдет на изготовление топлива реакторов на быстрых нейтронах, а плутоний из ОЯТ "быстрых" реакторов будет нужен для производства специального топлива установок ВВЭР. С точки зрения практической реализации этой идеи очень важным станет строительство на Белоярской АЭС в Свердловской области пятого энергоблока с реактором БН-1200М, разработанного в рамках проекта "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом. Практическое внедрение разработок "Прорыва", как ожидается, должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. Работы на площадке будущего блока БН-1200М начались в июле нынешнего года. Замкнуть ядерный топливный цикл вполне возможно и на одной площадке - это должен продемонстрировать опытно-демонстрационный энергокомплекс, строящийся "Росатомом" в Северске под Томском. "Сердцем" комплекса станет инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль по производству топлива и модуль переработки отработавшего топлива реактора БРЕСТ. Переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония, - это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Здесь "Росатом" летом 2025 года сделал большой шаг вперед - на площадке предприятия "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Железногорске (Красноярский край) ввел в эксплуатацию комплекс промышленной переработки отработавшего ядерного топлива, где будут использоваться технологии, позволяющие впервые в мире избежать образования жидких радиоактивных отходов. Это важно с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики будущего. Безусловно, создание передовых ядерных технологий невозможно без современной исследовательской базы. "Росатом" стал лидером в создании такой инфраструктуры. Самая мощная установка строится в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Ульяновской области. Это многоцелевой реактор на быстрых нейтронах МБИР, на котором в том числе с участием стран-партнеров "Росатома" будут испытывать перспективные виды топлива, конструкционные материалы и другое. ТЕХНОЛОГИИ МЕЧТЫ Официальным девизом нынешнего юбилея атомной отрасли "Росатом" выбрал слова "Гордость. Вдохновение. Мечта". Они означают то, что отрасль начиналась как ответ на вызовы послевоенного времени, а мирные достижения вдохновляли следующие поколения атомщиков и расширяли границы возможного. Как отмечает "Росатом", сегодня атомная отрасль с помощью своих технологий позволяет реализовать мечты людей о долгой и здоровой жизни за счет чистой энергии атома, передовых методов ядерной медицины, новых материалов и современных цифровых технологий. Сегодня "Росатом" строит атомные станции, которые могут работать до ста лет - иначе говоря, пользоваться энергией от современных АЭС смогут четыре поколения одной семьи подряд. Сейчас в России каждая пятая лампочка горит благодаря электроэнергии, вырабатываемой АЭС. Через 20 лет доля атомной генерации в общем энергобалансе страны должна вырасти до 25%, и "Росатому" предстоит построить за это время без малого четыре десятка атомных энергоблоков разного типа и мощности. "Росатом" питает энергосистему РФ и с помощью своих ветропарков в разных регионах страны. "Росатом" - бесспорный мировой лидер атомной промышленности, госкорпорация работает в более чем 60 странах мира, а в портфеле зарубежных заказов "Росатома" на строительство АЭС имеются 33 блока большой мощности в 10 странах и первый в мире экспортный проект сооружения АЭС малой мощности в Узбекистане. Важный принцип, отличающий "Росатом" от других участников глобального атомного рынка: Россия не только строит за рубежом атомные станции, но и помогает создавать целые наукоемкие отрасли, обеспечивает их высококвалифицированными кадрами и необходимой инфраструктурой, в конечном счете способствуя развитию стран-партнеров, переходу их на новый технологический и даже культурный уклад. Но не атомными станциями едиными. "Росатом" уже давно вышел за пределы только атомно-энергетических решений и создает высокотехнологичные продукты в самых разных отраслях промышленности. Технологии ядерной медицины, разработанные атомщиками, позволяют врачам диагностировать и побеждать болезни, считавшиеся неизлечимыми. В год с помощью технологий "Росатома" проводится более 2,5 миллионов медицинских процедур в России и за рубежом. "Росатом" строит в Калужской области крупнейший в Европе завод по выпуску радиофармацевтических препаратов. В помощь медикам придут и квантовые технологии, которыми тоже занимается "Росатом": новые молекулы для лекарств можно будет создавать с помощью квантовых вычислителей. "Росатом" создает технологии трехмерной печати и продукты из композитных материалов, благодаря чему помогает перевести промышленность России на новый индустриальный уклад. В частности, с помощью "Росатома" развивается отечественное авиа- и судостроение. "Росатом" оказывает услуги по перевозке грузов по Севморпути и помогает осваивать Арктику. В целом сегодня российские атомщики в той или иной степени участвуют в 15 национальных проектах и программах. В "Росатоме" действуют свыше 450 предприятий и организаций, там трудятся более 420 тысяч специалистов. Юбилейные мероприятия проходят в отрасли с начала 2025 года. День ее рождения будет торжественно, на официальном уровне отмечаться в Нижнем Новгороде. А в конце сентября в Москве на ВДНХ пройдет "Мировая атомная неделя" - глобальный международный форум по атомным и смежным технологиям. Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов.

