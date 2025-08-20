США продают европейцам оружие для Киева с наценкой, заявил Бессент

https://1prime.ru/20250820/ouzhie-860961257.html

ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", - сказал Бессент в интервью Fox News. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

