США продают европейцам оружие для Киева с наценкой, заявил Бессент
2025-08-20T09:03+0300
2025-08-20T09:03+0300
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", - сказал Бессент в интервью Fox News. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
09:03 20.08.2025
 
США продают европейцам оружие для Киева с наценкой, заявил Бессент

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Города мира. Вашингтон
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
"Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие", - сказал Бессент в интервью Fox News.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Экономика Киев США УКРАИНА Скотт Бессент Владимир Зеленский Financial Times Fox News ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала