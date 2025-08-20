https://1prime.ru/20250820/ozhidaniya-860979457.html

Инфляционные ожидания россиян выросли в августе

Инфляционные ожидания россиян выросли в августе - 20.08.2025, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян выросли в августе

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T13:55+0300

2025-08-20T13:55+0300

2025-08-20T14:13+0300

экономика

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России."Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,5% в августе с 13% в июле", - сказано в исследовании.С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае - еще на 0,3 п.п. В июне они вновь снизились - на 0,4 п.п.По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 11 августа замедлилась до 8,55% в годовом выражении с 8,68% неделей ранее.В июне Минэкономразвития сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако не исключает его корректировки до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции. ЦБ в конце июля понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%.

https://1prime.ru/20250820/funt-860974857.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция