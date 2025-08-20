Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ozon рассказали о ситуации на складах
В Ozon рассказали о ситуации на складах
Массовых проблем в работе складов Ozon не наблюдается, задержки коснулись лишь пяти объектов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявили РИА... | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Массовых проблем в работе складов Ozon не наблюдается, задержки коснулись лишь пяти объектов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в ряде Telegram-каналов распространилась информация о переполненности складов Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах, а также об убытках, которые несут продавцы из-за большого числа отказов покупателей.Представители компании заявили, что у них около 200 складов, и задержки возникли только на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге. "Тем не менее, вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов и не видим роста отмен заказов", - сообщили в компании. В Ozon предпринимают усилия для решения локальных проблем, в частности, привлекают дополнительный персонал и перевозят часть товаров на другие объекты. В компании также рассказали, что продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в пункты выдачи заказов, чтобы избежать ожидания в очереди.В заключение представители компании выразили уверенность, что ситуация в скором времени стабилизируется.
12:35 20.08.2025 (обновлено: 12:52 20.08.2025)
 
В Ozon рассказали о ситуации на складах

Ozon опроверг массовые проблемы в работе его складов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСлужба доставки Ozon
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Массовых проблем в работе складов Ozon не наблюдается, задержки коснулись лишь пяти объектов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в ряде Telegram-каналов распространилась информация о переполненности складов Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах, а также об убытках, которые несут продавцы из-за большого числа отказов покупателей.
Представители компании заявили, что у них около 200 складов, и задержки возникли только на 5 объектах в Москве и Санкт-Петербурге.
"Тем не менее, вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов и не видим роста отмен заказов", - сообщили в компании.
В Ozon предпринимают усилия для решения локальных проблем, в частности, привлекают дополнительный персонал и перевозят часть товаров на другие объекты. В компании также рассказали, что продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в пункты выдачи заказов, чтобы избежать ожидания в очереди.
В заключение представители компании выразили уверенность, что ситуация в скором времени стабилизируется.
