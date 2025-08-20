https://1prime.ru/20250820/ozon-860983457.html

Кассация отправила на пересмотр иск владельца сгоревшего склада к Ozon

2025-08-20T14:42+0300

экономика

бизнес

московская область

москва

ozon

мчс

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отправил на новое рассмотрение иск ООО "Ориентир Запад-1", владельца сгоревшего в 2022 году в Истринском районе Подмосковья склада, который арендовал Ozon, о взыскании с ООО "Интернет решения", головной структуры маркетплейса, более 3,7 миллиарда рублей убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Две предыдущие инстанции – арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года и Девятый арбитражный апелляционный суд в мае – иск полностью отклонили. Мотивы окружного суда станут известны после опубликования полного текста постановления. В своём иске ООО "Ориентир Запад-1" требует взыскать убытки, причиненные пожаром на складском комплексе, который арендовал ответчик. Огнем был полностью уничтожен один из четырех блоков и повреждены еще два. По мнению истца, Ozon незаконно начал эксплуатацию складов в отсутствие противопожарных систем на стеллажных конструкциях для хранения товаров, которые должен был установить сам арендатор. Суды, отказывая в иске, пришли к выводу, что в соответствии с договором аренды все системы противопожарной безопасности, в том числе пожаротушения, дымоудаления, сигнализации и оповещения о пожаре, пожарные шкафы, огнетушители, относятся к зоне ответственности арендодателя, а причиной пожара стали пожароопасные работы подрядчиков собственника склада. Само ООО "Ориентир Запад-1" стало ответчиком по иску "Ингосстраха" на сумму более 6,4 миллиарда рублей, принятому арбитражным судом Московской области. Комментируя тот иск, группа компаний "Ориентир" ранее назвала его безосновательным. В ее сообщении отмечалось, что "суброгационные (переход прав требования возмещения ущерба от потерпевшего к страховщику - ред.) требования могут предъявляться только в случае доказанной вины ответчика, а виновный на данный момент не установлен". Девелопер сообщал, что "следствие рассматривает несколько версий причин пожара, включая поджог, аварийный режим работы электросети и другие". Арбитражный суд Московской области также в июне отклонил иск ООО "Интернет решения" к ООО "Ориентир Запад-1" о взыскании более 4,5 миллиардов рублей убытков, причиненных утратой своего имущества и имущества продавцов маркетплейса, в той части, которую не покрыла страховка. "Ингосстрах" в сентябре сообщил, что возместил Ozon ущерб в 6,4 миллиарда рублей после пожара в фулфилмент-центре в Истринском районе. Крупный пожар в здании склада Ozon произошел 3 августа 2022 года. Утром следующего дня в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано. При этом полностью ликвидировать пожар удалось спустя четыре дня.

московская область

москва

2025

бизнес, московская область, москва, ozon, мчс