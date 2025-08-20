https://1prime.ru/20250820/palata-860950118.html

Счетная палата оценила вклад ОФЗ-ПК в привлечение внутренних займов

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) в объеме привлечения внутренних займов в прошлом году составила 61,3%, что создает дополнительные риски для бюджета РФ в среднесрочной перспективе со стороны роста расходов на обслуживание долга, говорится в заключении Счетной палаты после проверки исполнения федерального бюджета за 2024 год в Минфине РФ. "Отмечаем, что за отчетный год 61,3% объема привлечения государственных внутренних заимствований осуществлено за счет размещения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, процентная ставка купонного дохода по которым устанавливается исходя из размера ставки RUONIA, зависящей от уровня ключевой ставки Банка России", - сказано в отчете. Это создает в среднесрочной перспективе дополнительные риски для федерального бюджета "в части увеличения бюджетных ассигнований на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации", добавляется там. Объем внутренних госзаимствований прошлого года установлен программой государственных внутренних заимствований РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в виде разницы (сальдо) между объемом привлечения и объемом средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по государственным ценным бумагам в размере 2,48 триллиона рублей, напоминает Счетная палата. "Фактически сальдо по государственным внутренним заимствованиям за счет размещения государственных ценных бумаг в 2024 году составило 2 513,2 млрд рублей, или 101,4% утвержденного показателя", - отмечается в отчете. Госдолг в прошлом году вырос на 13,5%, составив на 1 января в рублевом эквиваленте 29,04 триллиона рублей (14,4% ВВП, по второй оценке Росстата), в том числе внутренний госдолг РФ увеличился на 14,1%, составив 23,74 триллиона рублей, отмечает в отчете Счетная палата. При этом, как следовало из аналитической записки ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал, объем госдолга России в январе-марте текущего года увеличился на 0,4%, составив в целом 29,147 триллиона рублей, или 13,6% ВВП, а внутренний госдолг России вырос на 4,1%, и по состоянию на 1 апреля составил 24,72 триллиона рублей. В марте текущего года замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что доля госбумаг с переменным купоном в структуре внутреннего госдолга РФ занимает 45-50%, но, по словам замминистра, Минфин в среднесрочной перспективе будет стремиться к ее снижению до примерно 30%. Как он подчеркивал, при этом это не отменяет размещение таких госбумаг в периоды волатильности. Позднее, в мае, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов заявил, что Минфин в текущем году на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) намерен предлагать все имеющиеся в наличие инструменты, в том числе и бумаги с плавающим купоном.

