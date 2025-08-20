https://1prime.ru/20250820/palata-860950232.html

Счетная палата выявила недостатки при исполнении бюджета

2025-08-20T00:22+0300

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение федерального бюджета за 2024 год в Минфине и зафиксировала существенные отклонения (более 15%) фактических доходов от прогноза у более половины главных администраторов доходов бюджета, что указывает на наличие недостатков при их администрировании и прогнозировании, следует из материалов ведомства. "По итогам проверки Счетная палата отметила ряд недостатков, допущенных Минфином при исполнении бюджетных полномочий, в том числе при прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета. В частности, проверка выявила существенные отклонения фактических доходов от прогнозных значений более чем у половины главных администраторов доходов бюджета", - говорится в заключении. "В 2024 году по 48 из 83 главных администраторов доходов федерального бюджета (57,8%) отрицательные и положительные отклонения фактических доходов от прогнозных показателей существенны (более 15%): от недоисполнения на 46,8% (Росздравнадзор), на 46,2% (Росстат) и на 18,2% (Роснедра) до перевыполнения в 31 раз (ППК "Единый заказчик в сфере строительства"), в 23,5 раза (Росжелдор), в 20,6 раза (Минпромторг России), в 15,1 раза (Минприроды России), что свидетельствует о необходимости повышения качества администрирования и прогнозирования доходов федерального бюджета", - уточняется в документе. В 2023 году, как свидетельствуют данные Счетной палаты, по 59 из 84 главных администраторов доходов федерального бюджета (70,2%) отрицательные и положительные отклонения фактических доходов от прогнозных показателей были существенными (более 15%): от недоисполнения на 94,6%, на 63,8% и на 63,2% до перевыполнения в 242,4 раза и в 164,2 раза. "Отклонение фактического исполнения от уточненного прогноза поступлений доходов более 15% допущено по 18 кодам бюджетной классификации доходов. Значительные отклонения от уточненного прогноза по отдельным видам доходов свидетельствуют об имеющихся резервах повышения качества прогнозирования", - говорится в заключении. Так, Счетная палата предложила Минфину при согласовании проектов методик прогнозирования доходов обратить особое внимание главных администраторов доходов бюджетов на однозначную трактовку алгоритма расчета прогноза доходов методом усреднения, включая указание конкретного периода. Также ведомство предложило обеспечить своевременное направление в межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства документов, являющихся основанием для осуществления начислений доходов федерального бюджета, отмечается в заключении.

