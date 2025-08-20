Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата выявила недостатки при исполнении бюджета - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/palata-860950232.html
Счетная палата выявила недостатки при исполнении бюджета
Счетная палата выявила недостатки при исполнении бюджета - 20.08.2025, ПРАЙМ
Счетная палата выявила недостатки при исполнении бюджета
Счетная палата РФ проверила исполнение федерального бюджета за 2024 год в Минфине и зафиксировала существенные отклонения (более 15%) фактических доходов от... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T00:22+0300
2025-08-20T00:22+0300
экономика
россия
финансы
рф
счетная палата
минфин
росздравнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860950232.jpg?1755638540
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение федерального бюджета за 2024 год в Минфине и зафиксировала существенные отклонения (более 15%) фактических доходов от прогноза у более половины главных администраторов доходов бюджета, что указывает на наличие недостатков при их администрировании и прогнозировании, следует из материалов ведомства. "По итогам проверки Счетная палата отметила ряд недостатков, допущенных Минфином при исполнении бюджетных полномочий, в том числе при прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета. В частности, проверка выявила существенные отклонения фактических доходов от прогнозных значений более чем у половины главных администраторов доходов бюджета", - говорится в заключении. "В 2024 году по 48 из 83 главных администраторов доходов федерального бюджета (57,8%) отрицательные и положительные отклонения фактических доходов от прогнозных показателей существенны (более 15%): от недоисполнения на 46,8% (Росздравнадзор), на 46,2% (Росстат) и на 18,2% (Роснедра) до перевыполнения в 31 раз (ППК "Единый заказчик в сфере строительства"), в 23,5 раза (Росжелдор), в 20,6 раза (Минпромторг России), в 15,1 раза (Минприроды России), что свидетельствует о необходимости повышения качества администрирования и прогнозирования доходов федерального бюджета", - уточняется в документе. В 2023 году, как свидетельствуют данные Счетной палаты, по 59 из 84 главных администраторов доходов федерального бюджета (70,2%) отрицательные и положительные отклонения фактических доходов от прогнозных показателей были существенными (более 15%): от недоисполнения на 94,6%, на 63,8% и на 63,2% до перевыполнения в 242,4 раза и в 164,2 раза. "Отклонение фактического исполнения от уточненного прогноза поступлений доходов более 15% допущено по 18 кодам бюджетной классификации доходов. Значительные отклонения от уточненного прогноза по отдельным видам доходов свидетельствуют об имеющихся резервах повышения качества прогнозирования", - говорится в заключении. Так, Счетная палата предложила Минфину при согласовании проектов методик прогнозирования доходов обратить особое внимание главных администраторов доходов бюджетов на однозначную трактовку алгоритма расчета прогноза доходов методом усреднения, включая указание конкретного периода. Также ведомство предложило обеспечить своевременное направление в межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства документов, являющихся основанием для осуществления начислений доходов федерального бюджета, отмечается в заключении.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, счетная палата, минфин, росздравнадзор
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Счетная палата, Минфин, Росздравнадзор
00:22 20.08.2025
 
Счетная палата выявила недостатки при исполнении бюджета

Счетная палата выявила существенные отклонения доходов бюджета от прогноза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение федерального бюджета за 2024 год в Минфине и зафиксировала существенные отклонения (более 15%) фактических доходов от прогноза у более половины главных администраторов доходов бюджета, что указывает на наличие недостатков при их администрировании и прогнозировании, следует из материалов ведомства.
"По итогам проверки Счетная палата отметила ряд недостатков, допущенных Минфином при исполнении бюджетных полномочий, в том числе при прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета. В частности, проверка выявила существенные отклонения фактических доходов от прогнозных значений более чем у половины главных администраторов доходов бюджета", - говорится в заключении.
"В 2024 году по 48 из 83 главных администраторов доходов федерального бюджета (57,8%) отрицательные и положительные отклонения фактических доходов от прогнозных показателей существенны (более 15%): от недоисполнения на 46,8% (Росздравнадзор), на 46,2% (Росстат) и на 18,2% (Роснедра) до перевыполнения в 31 раз (ППК "Единый заказчик в сфере строительства"), в 23,5 раза (Росжелдор), в 20,6 раза (Минпромторг России), в 15,1 раза (Минприроды России), что свидетельствует о необходимости повышения качества администрирования и прогнозирования доходов федерального бюджета", - уточняется в документе.
В 2023 году, как свидетельствуют данные Счетной палаты, по 59 из 84 главных администраторов доходов федерального бюджета (70,2%) отрицательные и положительные отклонения фактических доходов от прогнозных показателей были существенными (более 15%): от недоисполнения на 94,6%, на 63,8% и на 63,2% до перевыполнения в 242,4 раза и в 164,2 раза.
"Отклонение фактического исполнения от уточненного прогноза поступлений доходов более 15% допущено по 18 кодам бюджетной классификации доходов. Значительные отклонения от уточненного прогноза по отдельным видам доходов свидетельствуют об имеющихся резервах повышения качества прогнозирования", - говорится в заключении.
Так, Счетная палата предложила Минфину при согласовании проектов методик прогнозирования доходов обратить особое внимание главных администраторов доходов бюджетов на однозначную трактовку алгоритма расчета прогноза доходов методом усреднения, включая указание конкретного периода. Также ведомство предложило обеспечить своевременное направление в межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства документов, являющихся основанием для осуществления начислений доходов федерального бюджета, отмечается в заключении.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФСчетная палатаМинфинРосздравнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала