https://1prime.ru/20250820/pankin-860970476.html

В МИД заявили, что на поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку

В МИД заявили, что на поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку - 20.08.2025, ПРАЙМ

В МИД заявили, что на поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку

На поддержку режима Владимира Зеленского по линии Всемирного банка уходит больше, чем на поддержку всей Африки, заявил заместитель министра иностранных дел... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T11:31+0300

2025-08-20T11:31+0300

2025-08-20T11:31+0300

экономика

африка

запад

владимир зеленский

всемирный банк

мвф

вто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860970147_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_37c7be0c117acefa3aef971435d284b5.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На поддержку режима Владимира Зеленского по линии Всемирного банка уходит больше, чем на поддержку всей Африки, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Секретариаты и институты финансового, экономического управления оказались под серьезным политическим влиянием Запада и сотрудников, которые там работают, например, в МВФ, Всемирном банке, указал дипломат. "Перераспределение ресурсов происходит сугубо в политическом русле, вплоть до поддержки режима Зеленского. На эту поддержку по линии банка идет больше, чем на поддержку всей Африки", - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути". При этом роль ВТО сведена на нет, отметил Панкин. Поэтому нужно искать иные механизмы взаимодействия, взаимосвязанности учета интересов, сказал он. "Большое евразийское партнерство может стать тем рамочным механизмом, где интересы всех могут быть учтены… Правила игры могут устанавливаться всеми", - добавил Панкин. "Мы ведем работу по популяризации Большого евразийского партнерства с нашими партнерами, с Китаем, с Индией, с нашими партнерами из интеграционных объединений", - подчеркнул дипломат.

https://1prime.ru/20250807/ukraina-860413410.html

африка

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

африка, запад, владимир зеленский, всемирный банк, мвф, вто