В МИД заявили, что на поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку
2025-08-20T11:31+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На поддержку режима Владимира Зеленского по линии Всемирного банка уходит больше, чем на поддержку всей Африки, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Секретариаты и институты финансового, экономического управления оказались под серьезным политическим влиянием Запада и сотрудников, которые там работают, например, в МВФ, Всемирном банке, указал дипломат. "Перераспределение ресурсов происходит сугубо в политическом русле, вплоть до поддержки режима Зеленского. На эту поддержку по линии банка идет больше, чем на поддержку всей Африки", - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути". При этом роль ВТО сведена на нет, отметил Панкин. Поэтому нужно искать иные механизмы взаимодействия, взаимосвязанности учета интересов, сказал он. "Большое евразийское партнерство может стать тем рамочным механизмом, где интересы всех могут быть учтены… Правила игры могут устанавливаться всеми", - добавил Панкин. "Мы ведем работу по популяризации Большого евразийского партнерства с нашими партнерами, с Китаем, с Индией, с нашими партнерами из интеграционных объединений", - подчеркнул дипломат.
