Патрушев призвал включить южные порты России в единую транспортную систему - 20.08.2025, ПРАЙМ
Патрушев призвал включить южные порты России в единую транспортную систему
Все существующие и перспективные российские порты Азово-Черноморского региона необходимо включить в единую транспортную систему страны, заявил помощник... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:39+0300
2025-08-20T17:39+0300
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - ПРАЙМ. Все существующие и перспективные российские порты Азово-Черноморского региона необходимо включить в единую транспортную систему страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Важно в кратчайшие сроки интегрировать все порты Азово-Черноморского региона в единую транспортную систему России и обеспечить их эффективную работу, в том числе определить их роль в морских межрегиональных и международных грузовых перевозках", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона. "Необходимо также обеспечить привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры новых приморских субъектов, в том числе в создание сопутствующей инфраструктуры и подъездных путей", - заявил он. Решение этих задач, а также создание условий для работы судов типа "река-море" в Азово-Черноморском бассейне, выстраивание новых экспортных маршрутов со странами Глобального Юга также будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", сказал председатель Морской коллегии. По его словам, для обеспечения роста грузопассажирских перевозок, развития морской и речной инфраструктуры необходимо наращивать темпы строительства различных типов судов, прежде всего, на российских верфях. "Новый импульс для развития судостроительных предприятий придаст принятие закона "О судостроении", который в настоящее время по решению Совета безопасности России готовится к внесению в Государственную думу", - сказал Патрушев.
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Николай Патрушев
17:39 20.08.2025
 
Патрушев: порты Азово-Черноморского региона нужно включить в единую транспортную систему

© РИА Новости . Алексей Никольский
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - ПРАЙМ. Все существующие и перспективные российские порты Азово-Черноморского региона необходимо включить в единую транспортную систему страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Важно в кратчайшие сроки интегрировать все порты Азово-Черноморского региона в единую транспортную систему России и обеспечить их эффективную работу, в том числе определить их роль в морских межрегиональных и международных грузовых перевозках", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.
"Необходимо также обеспечить привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры новых приморских субъектов, в том числе в создание сопутствующей инфраструктуры и подъездных путей", - заявил он.
Решение этих задач, а также создание условий для работы судов типа "река-море" в Азово-Черноморском бассейне, выстраивание новых экспортных маршрутов со странами Глобального Юга также будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", сказал председатель Морской коллегии.
По его словам, для обеспечения роста грузопассажирских перевозок, развития морской и речной инфраструктуры необходимо наращивать темпы строительства различных типов судов, прежде всего, на российских верфях.
"Новый импульс для развития судостроительных предприятий придаст принятие закона "О судостроении", который в настоящее время по решению Совета безопасности России готовится к внесению в Государственную думу", - сказал Патрушев.
Патрушев назвал условия сохранения Россией статуса великой морской державы
11 августа, 17:16
 
