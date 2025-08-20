https://1prime.ru/20250820/patrushev-860993505.html
Патрушев призвал включить южные порты России в единую транспортную систему
2025-08-20T17:39+0300
2025-08-20T17:39+0300
2025-08-20T17:39+0300
экономика
россия
бизнес
рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_0:138:1500:982_1920x0_80_0_0_ccfc3c3958a6cff728cb79fc19e2dfb9.jpg
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - ПРАЙМ. Все существующие и перспективные российские порты Азово-Черноморского региона необходимо включить в единую транспортную систему страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Важно в кратчайшие сроки интегрировать все порты Азово-Черноморского региона в единую транспортную систему России и обеспечить их эффективную работу, в том числе определить их роль в морских межрегиональных и международных грузовых перевозках", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона. "Необходимо также обеспечить привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры новых приморских субъектов, в том числе в создание сопутствующей инфраструктуры и подъездных путей", - заявил он. Решение этих задач, а также создание условий для работы судов типа "река-море" в Азово-Черноморском бассейне, выстраивание новых экспортных маршрутов со странами Глобального Юга также будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", сказал председатель Морской коллегии. По его словам, для обеспечения роста грузопассажирских перевозок, развития морской и речной инфраструктуры необходимо наращивать темпы строительства различных типов судов, прежде всего, на российских верфях. "Новый импульс для развития судостроительных предприятий придаст принятие закона "О судостроении", который в настоящее время по решению Совета безопасности России готовится к внесению в Государственную думу", - сказал Патрушев.
https://1prime.ru/20250811/patrushev-860578981.html
рф
россия, бизнес, рф, николай патрушев
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Николай Патрушев
Патрушев: порты Азово-Черноморского региона нужно включить в единую транспортную систему
Патрушев назвал условия сохранения Россией статуса великой морской державы